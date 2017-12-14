Цитата: Таро:

Пока не будет установлена мин. з/п в час ( в нормальных странах 10-15 $ )

Ну не скажу за весь запад, хотя сомнения одолевают. В Германии минималка 8,84€ в час с первого января 2017-го года. Ввели пару лет назад. То есть и за 5-6 и 8-мь евриков трудились, особенно сезонные.

Цитата: Таро:

Кроме того, в кап.странах существует закон о запрете сверхприбыли за счет дешевой рабочей силы. То есть, если олигарх катается на яхте, а его шахтер на самокате, там сразу раскулачат

Ну закон может и есть, но как работает не в курсе. Брат двоюродный в текстильной промышленности трудится 9-ть с небольшим получает. А шеф на вертолёте, то в отпуск, то во Францию, на свою фирму летает. Цитата: Таро:

А депутатам и министрам давно надо узаконить з/п не больше средней по стране. Иначе сытый голодного никогда не поймёт.

Идея то хорошая, только кто и как в действительность приведёт. капитализм штука сложная. Та же Меркель что то 20000-30000 в месяц официально получает. А вот тот же продвинутый менеджер Порше, Ауди и тд. может и до нескольких миллионов получать.

Как шахтёры сколько получают у нас не знаю. Закрывают шахты. Они почти во всё мире субсидируются государством.