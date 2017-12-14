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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 611 из 612«1...609610611612»
* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 7992
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.12.17 - 19:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
До сих пор людишки не могут подстроится под капитализм, советские..
А он тут заливает, ко всему готовы были все еще в 85м..
Да, бахвалиться этим можно конечно, но сочинять можно все что угодно..
Так что остальное не ко мне, тролли тех кто вспоминает СССР добрым словом..
Я уже перестроился..
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Директор Пляжа
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 14.12.17 - 20:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Ты же влазиишь и что то там гадить начинаешь, врать о том о чем вообще понятия не имеешь, как соврал с тем что кого то забанили на всегда..

Что воно мелет?
Цитата:
112:
Сама ОК выступала и говорила что это не правда

Где? Как только эти бесстыжие поклепы пропускают?
:lol: Цитата:
112:
то личной обиды

Да что ты о ней постоянно трындишь? Это как на вору шапка горит, да? 8-)

1952
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 14.12.17 - 20:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
отключите интернет в больнице.
и таблетку сонную дайте ему.

§ kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик часть 3
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3471
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 14.12.17 - 20:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Тысяч 300 хватает сейчас, но с натяшкой..
У меня кредит 150
Питание 120
Какие то коммуналки на 40.
Суженной стошку на карманные получается отдаю.

Не ну стошку бабе,чёбы тебя терпела-это мало

:lol:
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 7992
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.12.17 - 20:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
Да что ты о ней постоянно трындишь?

Ну по моему не я начал говорить о том что кого то забанили..
Я о том же..
Ты же опять соврамши..
Бывает..
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 7992
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.12.17 - 20:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
стошку бабе,чёбы тебя терпела-это

Хорошо что ты одна одинешенька, никому ничего не надо и не с кем делиться..
А зачем делиться, детей и мужа кормить же надо, потом учить, в садик водить, а одной жЫть легче..
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* КГСПС
Re: Флуд и оффтопик часть 3
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 303
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 14.12.17 - 20:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Пипец, сам с собой чешет.
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 7992
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.12.17 - 20:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1952:

Ну наконец то прибежал..
Чтобы опять на меня нажаловаться?
Тогда зачем прибежал?
Спасать свою кампашку?
Тем более ваш Босс тут как тут, он как то тебя вдохновляет с 1975й и директором?
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 7992
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.12.17 - 20:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
КГСПС:
Пипец, сам с собой чешет.

Понимаешь, с таким как ты, самое последнее дело..
Потому что ты показываешь в тырнете какой ты герой, постоянно говоря обо мне, но труся что то сказать лично и в личке..
А потому да, это так и только так..
Парочка уже обожглась вон из этих, теперь видишь, лезут только напоказ, делая понты друг перед другом..
Лично боятся..
Хороший тебе пример!
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 7992
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.12.17 - 20:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
КГСПС:

И да, ты прямиком обиделся что в какой то дискуссии я тебя уделал, по честному..
Теперь то чего хочешь?
Личного что то?
Всегда пожалуйста..
Только не нужно понты то тут делать, как и остальные баяки..
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§ Добринцофф
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5638
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 14.12.17 - 20:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Добринцофф, слышал? Там и ОПВ теперь, и налоги.

Да,ну.Щас гляну.
Наверно директор Каспия на нашем форуме сидит народные новости читает.
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ваще
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 14.12.17 - 20:56
Комментарий удален модератором.

* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 7992
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.12.17 - 20:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не скучайте, я в магазин сгоняю..
Вы там пока копируйте мои слова, запоминайте..
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* elektron
Re: Флуд и оффтопик часть 3
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 544
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 14.12.17 - 20:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ой Марик, объявляй чистосердечную капитуляцию. предупреждал ведь вчера - "молчание золото". Теперь ведь всё, как писала Лили Витале, одевай каску :lol: А то и мне ещё свои пять копеек вставить захочется, "хто врёт то", точно хана будет ;-)
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 7992
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.12.17 - 21:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
мне ещё свои пять копеек вставить захочется, "хт

А мне то что?
Тут интернет, делай что хочешь..
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Страница 611 из 612«1...609610611612»
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