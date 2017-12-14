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≡ "КазТрансГаз Аймак" оштрафовали почти на миллиард тенге		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"КазТрансГаз Аймак" оштрафовали почти на миллиард тенге
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30787
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.12.17 - 13:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей завершил расследование злоупотребления доминирующим положением в отношении АО "КазТрансГаз Аймак".
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Мысль
Re: "КазТрансГаз Аймак" оштрафовали почти на миллиард...




Отправлено: 14.12.17 - 20:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пока существуют нацкомпании никакой рыночной экономики не будет в стране. Они убивают конкуренцию, а все их успехи носят временный характер. Выигрывая бой они заставляют проигрывать войну за рыночную экономику

Вова
Re: "КазТрансГаз Аймак" оштрафовали почти на миллиард...




Отправлено: 14.12.17 - 20:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Аноним:
Ты головой подумал,

Цитата:
112:
Можно раза в три четыре спокойно поднять,

Зима, крестьянин торжествуя...
А я на мальте мне по ....
У него и в 10 раз рука на дрогнет.

§ dandiv
Re: "КазТрансГаз Аймак" оштрафовали почти на миллиард...
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 490
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 14.12.17 - 20:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Ниче не подымется там..
Для юрлиц и так все поднято.
Вот у физлиц все очень дешево..

Вот тут полный бред если что... Задрать цены - зарплаты то нифига не растут.Цитата:
Аноним:
А сколько частных домов отапливается газом? Не посчитал?В среднем 500 кубов в месяц (в отопительный сезон) умножь на 25 тенге/куб. И теперь умножь на 3, как ты предлагаешь. Аналитик диванный.

Поддерживаю обоими руками и ногами!!! Цены на все поднимают ссылаясь на то, что низкие тарифы и сравнивают с заграницей, но доходы населения не учитывают вообще
Профайл

* 112
Re: "КазТрансГаз Аймак" оштрафовали почти на миллиард...
112


(Пользователи)
Сообщений: 7992
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.12.17 - 21:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dandiv:

Вот тут полный бред если что... Задрать цены - зарплаты то нифига не ра

Но у нас цены что, с 2013го года росли вместе с запрлатами, когда я например раньше получал 2 тысячи долларов?
Сейчас уже тысячу?
Профайл
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