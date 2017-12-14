Цитата: 112:

Ниче не подымется там..

Для юрлиц и так все поднято.

Вот у физлиц все очень дешево..

Вот тут полный бред если что... Задрать цены - зарплаты то нифига не растут.Цитата: Аноним:

А сколько частных домов отапливается газом? Не посчитал?В среднем 500 кубов в месяц (в отопительный сезон) умножь на 25 тенге/куб. И теперь умножь на 3, как ты предлагаешь. Аналитик диванный.

Поддерживаю обоими руками и ногами!!! Цены на все поднимают ссылаясь на то, что низкие тарифы и сравнивают с заграницей, но доходы населения не учитывают вообще