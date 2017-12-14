Цитата: 112:

Ты же влазиишь и что то там гадить начинаешь, врать о том о чем вообще понятия не имеешь, как соврал с тем что кого то забанили на всегда..

Что воно мелет?

Цитата: 112:

Сама ОК выступала и говорила что это не правда

Где? Как только эти бесстыжие поклепы пропускают?

Цитата: 112:

то личной обиды

Да что ты о ней постоянно трындишь? Это как на вору шапка горит, да?