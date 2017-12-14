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§ NG.kz
Казахстанец не летит в космос
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30787
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.12.17 - 14:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Информация о предстоящем полете казахстанского космонавта в составе экипажа корабля, разрабатываемого Россией, оказалась неверной. Об этом пояснение дал Аэрокосмический комитет Казахстана.
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* 112
Re: Казахстанец не летит в космос
112


(Пользователи)
Сообщений: 7992
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.12.17 - 14:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну и слава Аллаху..
Чо вообще ему там делать, кроме того как прокатиться?
Профайл

Гость
Re: Казахстанец не летит в космос




Отправлено: 14.12.17 - 15:42
Комментарий удален модератором.

Народный контроль
Re: Казахстанец не летит в космос




Отправлено: 14.12.17 - 15:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Судя по последним результатам пусков ракет, лучше вы ребята сидите дома.целее будете!

Марк Стаканыч
Re: Казахстанец не летит в космос




Отправлено: 14.12.17 - 15:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Ну и слава Аллаху..
Чо вообще ему там делать, кроме того как прокатиться?

Отт ты какой, такой неинформированый!
Мы ж там научные эксперименты проводим.Вот предыдущий наш, например -
Айдын Аимбетов провёл ряд испытаний для казахстанской науки. В частности, эксперимент «Дастархан-6», который включает в себя элементы продуктов питания казахской национальной кухни: сублимированные продукты – кобылье сухое молоко, иримшик, курт, печенье.
Надо продолжать, дело то важное.

Добрый жук
Re: Казахстанец не летит в космос




Отправлено: 14.12.17 - 16:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да бростье вы. Какой космос то, скотинку разводить разучились. Если бы не российский байконур, о космосе пришлось бы забыть.

Добрый жук
Re: Казахстанец не летит в космос




Отправлено: 14.12.17 - 16:39
Комментарий удален модератором.

* 112
Re: Казахстанец не летит в космос
112


(Пользователи)
Сообщений: 7992
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.12.17 - 16:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Марк Стаканыч:
питания казахской национальной кухни: субл

Высокой казахской кухни..
Включая компот из сухофруктов..
Раньше я его пил только на поминках и на пьянках..
Вот я его любил..
И с удивлением узнаю что это казахи придумали, то есть мы..
Нет, не стоит все равно летать, 20 миллионов евро отдавать за не знаю за что..
Профайл

кустанаец 1
Re: Казахстанец не летит в космос




Отправлено: 14.12.17 - 18:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
И с удивлением узнаю что это казахи придумали, то есть мы..

и в каком году казахи придумали сухофрукты ? Только ты при узбеках, таджиках, русских не говори, а то это так же смешно будет как и то , что Чингизхан выходец из казахов , я этим монголов очень рассмешил когда это сказал .

кустанаец 1
Re: Казахстанец не летит в космос




Отправлено: 14.12.17 - 18:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вообще странно очень , что имея на своей территории Байконур казахстанцев в космосе было только два человека. Но могу точно сказать , что специалисты казахи во времена СССР работало не мало , сейчас вообще есть там или нет?

07
Re: Казахстанец не летит в космос




Отправлено: 14.12.17 - 20:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
кустанаец 1:
и в каком году казахи придумали сухофрукты ?

ты не буровь! МАРИК прав!! казахи придумали компот!!! произошло это 550 лет назад:аккурат государство когда наше образовалось... стыдно не знать историю РОДИНЫ....

07
Re: Казахстанец не летит в космос




Отправлено: 14.12.17 - 20:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Марк Стаканыч:
Надо продолжать, дело то важное.

базар жок! канешно надо!! чё,в XXI веке мясо между седлом и крупом вялить как во времена Альфараби Чингисхана штоли?

07
Re: Казахстанец не летит в космос




Отправлено: 14.12.17 - 20:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
кустанаец 1:
Чингизхан выходец из казахов , я этим монголов очень рассмешил когда это сказал .

сам виноват... даже самому глупому монголу извесно,што Чингисхан был татариным.от которого татара-монголы пошли....
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