Цитата: 112:

И с удивлением узнаю что это казахи придумали, то есть мы..

и в каком году казахи придумали сухофрукты ? Только ты при узбеках, таджиках, русских не говори, а то это так же смешно будет как и то , что Чингизхан выходец из казахов , я этим монголов очень рассмешил когда это сказал .