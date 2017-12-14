/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ В ход пошли угрозы и ультиматум		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 4 из 4«1234
§ NG.kz
В ход пошли угрозы и ультиматум
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30785
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.12.17 - 16:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В среду на шахте «Казахстанской» перед бастующими выступил один из горняков шахты «Шахтинская», который рассказал, каким образом глава региона достиг таких успехов в переговорах и как он «уговорил» бастующих под землёй подняться на-гора.
Читать новость

Наталья
Re: В ход пошли угрозы и ультиматум




Отправлено: 14.12.17 - 19:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Откуда информация про 300 тыс, шахтера в глаза таких денег не видели, Министр труда может быть и получает, но не шахтеры, у них средняя з/п 150 тыс тенге.

§ Горожанин_kst
Re: В ход пошли угрозы и ультиматум
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 970
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 14.12.17 - 19:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:

Ты белены объелся? Или ухи?
Я как раз за то говорю, что этим людям деваться некуда! Ты читай прежде чем свой пятак вставлять!
Профайл

§ 112
Re: В ход пошли угрозы и ультиматум
112


(Пользователи)
Сообщений: 7979
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.12.17 - 19:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тысяч 300 хватает сейчас, но с натяшкой..
У меня кредит 150
Питание 120
Какие то коммуналки на 40.
Суженной стошку на карманные получается отдаю.
Не, 300 по моему, такая зарплата ни на что не хватает..
Нужно если один работающий в семье, получать хотя бы 400..
Профайл

* КГСПС
Re: В ход пошли угрозы и ультиматум
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 300
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 14.12.17 - 19:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Денис:
вернуть выход на пенсию в 50 лет.

Наконец то кто-то обратил внимание на этот пункт в требованиях. Ведь это уже не к работодателю, а к правительству. А то все уперлись в зарплату.
Профайл

Гость
В ход пошли угрозы и ультиматум




Отправлено: 14.12.17 - 19:41
Комментарий проходит проверку.
Ответить 
Страница 4 из 4«1234
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 20, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 18
Зарегистрированные пользователи: КГСПС, DrDjekel

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 150
Пользователей: 3
Всего: 153

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
^ Наверх