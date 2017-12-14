112 Re: В ход пошли угрозы и ультиматум #47





(Пользователи) Сообщений: 7979

Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 19:15 Тысяч 300 хватает сейчас, но с натяшкой..

У меня кредит 150

Питание 120

Какие то коммуналки на 40.

Суженной стошку на карманные получается отдаю.

Не, 300 по моему, такая зарплата ни на что не хватает..

Нужно если один работающий в семье, получать хотя бы 400..