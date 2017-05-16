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≡ И снова про газ, а именно - про техобслуживание газовых стояков		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
И снова про газ, а именно - про техобслуживание газовых стояков
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30785
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.05.17 - 15:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Оплачиваю коммуналку через каспи.кз. Так вот в квитанции за газ в графе "Техобслуживание газовых стояков" ТОО "РЦКУ-Костанай" выставило счет на сумму 360 тенге. При этом газу нажег на 98 тенге, но не в этом вопрос.
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Виктор
Re: И снова про газ, а именно - про техобслуживание газовых...




Отправлено: 17.05.17 - 16:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А я и не стал платить эту странную сумму. В чем состоит это обслуживание - мне лично не ясно. Так что просто не платите и все

?
Re: И снова про газ, а именно - про техобслуживание газовых...




Отправлено: 18.05.17 - 15:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А за что мы тогда платим деньги. Эти самые 98 тенге. Доставка газа и трубы они кому вообще принадлежат? Если нам то мы сами решаем надо их обслуживать или нет?

Просто
Re: И снова про газ, а именно - про техобслуживание газовых...




Отправлено: 14.12.17 - 19:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Они рабочим даже премии не дают столько денег гребут а бедным работягам ни копейки лишней
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