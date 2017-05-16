? Re: И снова про газ, а именно - про техобслуживание газовых... #16







Отправлено: - 15:41 А за что мы тогда платим деньги. Эти самые 98 тенге. Доставка газа и трубы они кому вообще принадлежат? Если нам то мы сами решаем надо их обслуживать или нет?