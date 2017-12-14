А вообще прикольно читать, как чел сам себе в одно посте противоречит)Цитата: 112:

Ты что, туда по ночам жрать приезжаешь?

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и тут же....

Жратвы много, очень много, как и спиртного, вываливали что не нравилось официанту и набирали другое.

Ты интересно хоть на одной экскурсии был или только пил и ел от пуза и тюленем лежал?



Приобщался так сказать к "тагилу"