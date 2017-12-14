Цитата: Директор Пляжа:

Скушно без меня уже?

Ты что есть что тебя нет..

Я работаю автономно.

Ты же влазиишь и что то там гадить начинаешь, врать о том о чем вообще понятия не имеешь, как соврал с тем что кого то забанили на всегда..

Сама ОК выступала и говорила что это не правда..

А ты то что насочинял?

И только от какой то личной обиды?