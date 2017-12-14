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§ NG.kz
В Костанае станции скорой помощи подарили 7 новых реанимобилей
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 30785
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.12.17 - 19:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Деньги на покупку выделили из областного бюджета. Цена одной машины со всем необходимым оборудованием - 32 млн тенге. Всего на 7 автомобилей потратили 224 млн тенге. Согласно стандартам, в реанимобиле есть дефибриллятор, электрокардиографы, дыхательные аппараты.
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коматозник
Re: В Костанае станции скорой помощи подарили 7 новых...




Отправлено: 14.12.17 - 19:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
В Костанае станции скорой помощи подарили 7 новых реанимобилей
Цитата:
Деньги на покупку реанимобилей выделили из областного бюджета.

Вот как это понимать?Кто подарил? Деньги из бюджета, прямая обязанность властей.Что тут такого , это их работа.

Гость
В Костанае станции скорой помощи подарили 7 новых реанимобилей




Отправлено: 14.12.17 - 19:43
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