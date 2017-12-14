Гоша Re: Теория разбитых кружек #21







Отправлено: - 15:57 Госпожа Романовская на 365info.kz говорла совершенно иное. Важным является то, что услугодатель (ресторатор) несет все риски, которые связаны с предоставлением услуги. Ст. 190 Гражданского кодекса Республики Казахстан гласит "... Риск случайной гибели или случайной порчи отчуждаемых вещей переходит на приобретателя одновременно с возникновением у него права собственности, если иное не установлено законодательными актами или договором..." Таким образом, в этом контексте, товаром является услуга, а не стакан. СТАКАН ТОВАРОМ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ, и соответственно все риски такого рода лежат на рестораторе. Прайс по разбитой посуде не является частью договора и, соответственно, основанием для переложения ответственности по рискам на приобретателя услуги, если в перечень услуг ресторана не входит - ИМЕННО УСЛУГА по (простите) "битию" стаканов и иной посуды. (хотя и такое возможно). Следовательно обязанность по возмещению ущерба может быть возложена на услугополучателя либо по взаимному соглашению сторон (согласны платить - платите), либо по решению суда (с учетом амортизации и т.д.), при условии доказательства умышленных действий услугополучателя, направленных на причинение ущерба. А тут действует презумпция вины. Т.е. каждая сторона доказывает фактические обстоятельства, на которые ссылается. Как то так. Это, кстати, в полной мере касается и магазинов.