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§ NG.kz
Теория разбитых кружек
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30784
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.12.17 - 01:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Решение взглянуть на эту малозаметную сторону жизни продиктовано личным негативным опытом. 25 ноября меня выселили из отеля Mildom Premium Hotel, расположенного в центре Алматы... из-за разбитой в номере кружки.
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Бывалый
Re: Теория разбитых кружек




Отправлено: 14.12.17 - 13:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хотя с другой стороны, вариант юриста тоже имеет право на жизнь.
Только в этом случае персонал заведения должен задержать клиента до приезда полиции.
Полиция должна установить личность клиента по документам, удостоверяющим личность.
Если у клиента нет при себе документов, удостоверяющих его личность, то полиция должна его упаковать в КПЗ на 72 часа до выяснения его личности.
При этом должен быть составлен протокол о правонарушении как основание для подачи заведением заявления в суд на клиента.
Я думаю, что, пройдя все эти круги, в следующий раз автор статьи за разбитую кружку будет согласна не 5 тысяч заплатить, а все 50 тысяч, лишь бы не испытать повторно все эти незабываемые чувства общения с полицией в роли нарушителя...

Юрист
Re: Теория разбитых кружек




Отправлено: 14.12.17 - 14:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Если у клиента нет при себе документов, удостоверяющих его личность, то полиция должна его упаковать в КПЗ на 72 часа до выяснения его

причем ваши страхи и охи? У нас полиция разве поломойками работает в ресторанах? Установить личность посетителя может официант или охранник . Дальше милости, поход хозяйна в суд. С исковым заявлением на 147 теньге. Уплатой от 4 до 6 судебных сборов в пределах 40 тысяч теньге.

Директор Пляжа
Re: Теория разбитых кружек




Отправлено: 14.12.17 - 14:17
Комментарий удален модератором.

Директор Пляжа
Re: Теория разбитых кружек




Отправлено: 14.12.17 - 14:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
"Почему я должен платить за сорванный шлаг на автозаправке? Я нечаянно..."
"Почему я должен платить за разбитую витрину? Я нечаянно..."
"Почему я должен платить 10% официанту за обслуживание в общепите и ресторане? Это много на мой взгляд..."
"Почему я вообще должен платить за нанесенный кому-то ущерб? Я же не специально..."

В совке это как раз таки пресекалось и оплачивалось и 10% были так же включены заранее.
Все тобою сказанное, есть новые реалии из новой жизни и воспитания.

Хохол
Re: Теория разбитых кружек




Отправлено: 14.12.17 - 15:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
В совке это как раз таки пресекалось и оплачивалось и 10% были так же включены заранее.

Да не , ты путаешь . Ни чё не пресекалось и не оплачивалось . Кружки и тарелки были алюминиевые , ГОСТ для общепитов был один , будь то зона , армия или воля . Они не бились , тока гнулись . Выровнял и как новая . Тебя то не было в то время .

любитель правды
Re: Теория разбитых кружек




Отправлено: 14.12.17 - 15:43
Комментарий удален модератором.

Гоша
Re: Теория разбитых кружек




Отправлено: 14.12.17 - 15:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Госпожа Романовская на 365info.kz говорла совершенно иное. Важным является то, что услугодатель (ресторатор) несет все риски, которые связаны с предоставлением услуги. Ст. 190 Гражданского кодекса Республики Казахстан гласит "... Риск случайной гибели или случайной порчи отчуждаемых вещей переходит на приобретателя одновременно с возникновением у него права собственности, если иное не установлено законодательными актами или договором..." Таким образом, в этом контексте, товаром является услуга, а не стакан. СТАКАН ТОВАРОМ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ, и соответственно все риски такого рода лежат на рестораторе. Прайс по разбитой посуде не является частью договора и, соответственно, основанием для переложения ответственности по рискам на приобретателя услуги, если в перечень услуг ресторана не входит - ИМЕННО УСЛУГА по (простите) "битию" стаканов и иной посуды. (хотя и такое возможно). Следовательно обязанность по возмещению ущерба может быть возложена на услугополучателя либо по взаимному соглашению сторон (согласны платить - платите), либо по решению суда (с учетом амортизации и т.д.), при условии доказательства умышленных действий услугополучателя, направленных на причинение ущерба. А тут действует презумпция вины. Т.е. каждая сторона доказывает фактические обстоятельства, на которые ссылается. Как то так. Это, кстати, в полной мере касается и магазинов.

§ юля елиссева
Re: Теория разбитых кружек
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 997
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 14.12.17 - 16:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
за битую кока-коловскую посуду, как раз таки ничего платить не надо. так же как и за любую посуду с названием торговой марки. Производители пива и напитков дают такую посуду предпринимателям бесплатно. Количество ежемесячно выдаваемой бесплатной посуды зависит от обьема продаж напитка.
В том же Карделене, когда мой ребенок разбил кока-коловский стакан, с меня попытались было содрать за него деньги. Тут же позвонила руководителю кустанайского филиала
"Кока-кола" и попросила не выдавать им больше бесплатной посуды. Подействовало, извинились, и больше не заикались о разбитом бесплатном стакане.
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Маркс
Re: Теория разбитых кружек




Отправлено: 14.12.17 - 16:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Психология совковых халявщиков варваров-разрушителей.
Почему я должен платить за разбитую витрину? Я нечаянно...

Ну врете же вы, не стесняясь. Посмотрите "Бриллиантовую руку", это по халява что-ли такая:
"За одно зеркальное разбитое стекло ваш муж заплатил девяносто семь рублей восемнадцать копеек. Откуда у него такие деньги!"

Директор Пляжа
Re: Теория разбитых кружек




Отправлено: 14.12.17 - 17:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
будь то зона , армия или воля .

А ты смотрю все прошел?
Или опять с методичек взял)
Особенно улыбнуло про алюминиевую посуду :lol:
Так договоришься и до туесков березовых.

Директор Пляжа
Re: Теория разбитых кружек




Отправлено: 14.12.17 - 17:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
И в номерах у нас попросту посуды не было, у детишек была своя привезенная с Казахстана.

Тур. агенство тебя жестко обмануло, то хоспис был, а не 5* отель как ты думал))

* 112
Re: Теория разбитых кружек
112


(Пользователи)
Сообщений: 7970
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.12.17 - 17:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
Тур. агенство тебя жестко обмануло, то хоспи

А тебе посуда то зачем там?
Ты ли в своем уме?
До 2х часов ночи работают кабаки, на пляже и в отеле во вмем, несеолько ресторанов?
Ты что, туда по ночам жрать приезжаешь?
Жратвы много, очень много, как и спиртного, вываливали что не нравилось официанту и набирали другое.
Эх ты, да ты ни черта в жЫзни не видел?
Профайл

* 112
Re: Теория разбитых кружек
112


(Пользователи)
Сообщений: 7970
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.12.17 - 17:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
совке это как раз таки пресекалось и оплачивалось и 10% были так же включены заранее.

Ты жЫл в гостинице и разбивал тогда посуду?
Если тебе 35 лет примерно, хм..
То есть в 10 лет ты снимал гостиницу Интурист и в полупьяном состоянии разбивал там мебель?
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