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§ NG.kz
В ход пошли угрозы и ультиматум
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30784
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.12.17 - 16:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В среду на шахте «Казахстанской» перед бастующими выступил один из горняков шахты «Шахтинская», который рассказал, каким образом глава региона достиг таких успехов в переговорах и как он «уговорил» бастующих под землёй подняться на-гора.
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* Victor Yang
Re: В ход пошли угрозы и ультиматум
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9941
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 14.12.17 - 17:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
ично я подумал иронически, что скоро наши нацпатриоты заорут "хватит кормить ̶Д̶о̶н̶б̶а̶с̶с̶ Шахтинск"

Это же не государственное предприятие - властям всё равно - хоть на 200% пусть зарплаты повышают.
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Директор Пляжа
Re: В ход пошли угрозы и ультиматум




Отправлено: 14.12.17 - 17:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
пипл вполне себе резво валил

И только ты в Астану, да?)

* Валентин
Re: В ход пошли угрозы и ультиматум
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7172
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 14.12.17 - 17:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Это же не государственное предприятие - властям всё равно - хоть на 200% пусть зарплаты повышают.


Пустить на самотёк невозможно, стратегически важная отрасль же.
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* Горожанин_kst
Re: В ход пошли угрозы и ультиматум
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 969
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 14.12.17 - 17:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:

Витя, ты для начала с вопросом ознакомился бы. Шахтёры-проходчики, именно уголедобытчики, работая в наших условиях (условия труда в наших казахстанских шахтах), в среднем редко доживают до 55-60 лет. Селикоз, ревматизм, сердечно-сосудистые.
Температуры грунта и условия в шахтах сравнимы с воркутинскими, условия скажем прямо - суровые. А оплата далеко не "воркутинская". А они именно к этому уровню просят подтянуть оплату, понимаешь, тоже с материалом знакомы, вылезая из пещер читают кое-что в интернете.
Почитай про оплату и условия труда шахтёра в других странах (Китай не берём - там за похлёбку рабов на смерть отправляют), потом говори.
Рассусоливать о том что им надо искать место потеплее - кретинизм высшей пробы. Шахты для этих работяг - единственное место работы. Предприятия эти угольные для тех мест - градообразующие, и такой уклад уже несколько десятилетий. Ты чего-то там про градообразующие зарекался не говорить по незнанию - это тот самый случай.
Менять работу им надо с местом жительства, всей семьёй.
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§ Макарыч
Re: В ход пошли угрозы и ультиматум
Макарыч


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 581
Регистрация: 19.10.12
Отправлено: 14.12.17 - 17:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какая по факту продолжительность работы шахтера? Чем они там дышат под землей? До скольки лет в среднем ему хватит здоровья? Если их хватает на 15-20 лет, то, разумно, что за это время они должны заработать на какую-то последующую стабильность.
Сомневаюсь, что у полицейских труд более тяжелый, за что их отпускают на пенсию в 45. Они потом на пенсии здоровее всех здоровых могут продолжать трудиться. На счет шахтеров сомневаюсь, что здоровье остается.
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Денис
Re: В ход пошли угрозы и ультиматум




Отправлено: 14.12.17 - 17:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ну,посмотрите фото квитков сколько начислено и сколько получено.вопрос-то в чем? мы тут сидим на своих 75 тыщ и не ноемрадуемся,что хватает на комуналку и на покушать и так из месяца в месяц. Ну, посадили нас на пирамиду потребностей,чтобы не больше чем покушать хватало. подумайте почему пенсионеры получают больше работающих? ну, больша я часть пенсионеров. да,представьте им платят по 80 тыс.. Дапотому что на пенсионеров повлиять тяжело,они ничем не обязаны,работы их не лишишь. а работающим можно и кислород прикрыть,если будут возбухать. Ну.а шахтеры выступали в 2003 им и построии спортиный стадион,который забыли с тех времен и не ремонтировали ни разу после того. так что будете себе сидеть на 75 и молчать и ничего вам не прибудет. а еще повышаются постоянно зарплаты у госслужащих и силовиков.Догадываетесь почему?

* Горожанин_kst
Re: В ход пошли угрозы и ультиматум
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 969
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 14.12.17 - 17:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Пустить на самотёк невозможно, стратегически важная отрасль же.

Вот-вот, металлургия встанет, домны без угля как работать будут? А отопление? Кое-где и электроэнергия от уголька ой как зависит.
Говорите нет большого ума шахтёром быть?! Труд квалифицированного высокооплачиваемого шахтёра в США сравнивали с трудом китайского угледобытчика (шахтёром-то назвать его можно с натяжкой!). Труд китайца всего-то даёт около 2,2% эффективности труда шахтёра-американца!
Можно конечно угольную решить проблему кардинально - покупать уголь в Китае, где он будет дешевле, учитывая дармовой рабский труд смертников. Так, к примеру, англичане решили проблемы со своими бастующими шахтёрами. Но там бастующих не устраивал уровень з/п в несколько миллионов тенге на наш пересчёт!
Посмотрим что будет у нас.
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Директор Пляжа
Re: В ход пошли угрозы и ультиматум




Отправлено: 14.12.17 - 17:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
Менять работу им надо с местом жительства, всей семьёй.

Еще один спец-эксперд, это тут прям таки им и предлагает.
Он же в Астану легко переехал, так почему так не могут шахтеры по его уразумению.

* 112
Re: В ход пошли угрозы и ультиматум
112


(Пользователи)
Сообщений: 7970
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.12.17 - 17:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Денис:
мы тут сидим на своих 75 тыщ и не ноемрадуемся,что хватает на комуналку и на покушать и так из месяца в месяц. Ну, поса

Не знаю как можно радоваться..
У меня в месяц кредитов только на 155 тысяч..
А ты радуешься о 75ти..
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* Горожанин_kst
Re: В ход пошли угрозы и ультиматум
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 969
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 14.12.17 - 17:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Денис:
ну,посмотрите фото квитков сколько начислено и сколько получено.вопрос-то в чем? мы тут сидим на своих 75 тыщ и не ноемрадуемся,что хватает на комуналку и на покушать и так из месяца в месяц.

Надо для наглядности ещё фотки с кладбищенских камней этих городков тебе показать, где даты рождения и смерти. Долгожителями там считаются те, кто до 60 дожил. Условия труда шахтёра с твоими как сравнить?
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