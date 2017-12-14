112 Re: Флуд и оффтопик часть 3 #9143





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Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 17:44 Цитата: Директор Пляжа:

Скушно без меня уже?

Ты что есть что тебя нет..

Я работаю автономно.

Ты же влазиишь и что то там гадить начинаешь, врать о том о чем вообще понятия не имеешь, как соврал с тем что кого то забанили на всегда..

Сама ОК выступала и говорила что это не правда..

А ты то что насочинял?

И только от какой то личной обиды?