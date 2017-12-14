Денис Re: В ход пошли угрозы и ультиматум #35







Отправлено: - 17:29 ну,посмотрите фото квитков сколько начислено и сколько получено.вопрос-то в чем? мы тут сидим на своих 75 тыщ и не ноемрадуемся,что хватает на комуналку и на покушать и так из месяца в месяц. Ну, посадили нас на пирамиду потребностей,чтобы не больше чем покушать хватало. подумайте почему пенсионеры получают больше работающих? ну, больша я часть пенсионеров. да,представьте им платят по 80 тыс.. Дапотому что на пенсионеров повлиять тяжело,они ничем не обязаны,работы их не лишишь. а работающим можно и кислород прикрыть,если будут возбухать. Ну.а шахтеры выступали в 2003 им и построии спортиный стадион,который забыли с тех времен и не ремонтировали ни разу после того. так что будете себе сидеть на 75 и молчать и ничего вам не прибудет. а еще повышаются постоянно зарплаты у госслужащих и силовиков.Догадываетесь почему?