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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 610 из 610«1...608609610
Директор Пляжа
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 14.12.17 - 14:28
Комментарий удален модератором.

§ kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик часть 3
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3468
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 14.12.17 - 14:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:
смотрю каспи закрыл всю линейку платежей.

Всмысле закрыл,вчера ком.услуги платила.
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 7960
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.12.17 - 15:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Казахстан попал в 10ку каких то стран Европы..
Ссылка стерта с Каравана..
Но после 12го декабря мы действительно практически европейская страна..
Профайл

ваще
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 14.12.17 - 15:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Всмысле закрыл,вчера ком.услуги платила.


те платежи , которые я указал, можно было сделать только через банки, казпочту.
надо были идти и через кассу банка платить.
тебе скажем надо было заплатить 1 тенге пени за соцстрах, плюс за квитанцию 300..
теперь это доступно в каспи. без всяких за квитанцию..
закрыли линейку, в смысле все абсолютно можно заплатить...

* Victor Yang
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9933
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 14.12.17 - 15:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:
надо были идти и через кассу банка платить.
тебе скажем надо было заплатить 1 тенге пени за соцстрах, плюс за квитанцию 300..
теперь это доступно в каспи. без всяких за квитанцию..
закрыли линейку, в смысле все абсолютно можно заплатить...

Добринцофф, слышал? Там и ОПВ теперь, и налоги.
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Страница 610 из 610«1...608609610
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