Цитата: ваще:

надо были идти и через кассу банка платить.

тебе скажем надо было заплатить 1 тенге пени за соцстрах, плюс за квитанцию 300..

теперь это доступно в каспи. без всяких за квитанцию..

закрыли линейку, в смысле все абсолютно можно заплатить...

Добринцофф, слышал? Там и ОПВ теперь, и налоги.