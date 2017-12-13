1952 Re: Моя Деревенька и её окрестности. #9574







Отправлено: - 15:35 Цитата: drakon:

Цена на Автогаз - поднялась.

Они думали и с конфетами -

так будит. Неее Цена на Автогаз - поднялась.Они думали и с конфетами -так будит. Неее

как перестал тырить фото у поляков, и как свои в деревне выставлять.Ни одного комментария за неделю. Хоть Барбару подключай к этому делу.