Гоша Re: МПС - буквы, которые предстоит забыть #7







Отправлено: - 14:34 Цитата: гость:



При МВД СССР не было такой лаборатории, был ВНИИ МВД СССР, который исследовал причины преступности в целом, и по отдельным видам. А сейчас спецы такие, которые криминогенную ситуацию не отличают от криминальной. До настоящего времени основой отчетов являются т.н. "палки". Раскрываемость преступлений это фактор, который зависит от целого ряда условий, ведь и кража краже рознь. Проблема в том, что в Казахстане отсутствует криминологическое прогнозирование как таковое. А это значит, что государство реагирует на преступность постфактум, а не превентивно, воздействуя на причины и условия совершения преступлений. Где институт предписаний об устранении причин и условий способствовавших совершению правонарушений???? В ОВД этот инструмент фактически не используется ....от слова вообще!!! Например, дорожно патрульная служба МПС сколько вынесла предписаний об устранении повреждений дорожного покрытия, не соответствующих ГОСТ???? А по освещению дорог???? А по знакам??? НИ ОДНОГО!!! А как же устранение условий, способствующих совершению ДТП??? По моему, может и не профессиональному мнению, снижения уровня правонарушений (уголовных и административных) совершенно невозможно добиться реформами МВД. Необходимо комплексное изменение подходов и реальное распределение ответственности за динамику преступности, прежде всего, в сторону Акиматов, поскольку причинный комплекс преступности, в основе своей, лежит в социальной и экономической сфере. Конечно - ИМХО.