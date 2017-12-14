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§ NG.kz
МПС - буквы, которые предстоит забыть
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30782
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.12.17 - 09:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В мажилисе прорабатывается проект об очередных изменениях в законодательных актах, регулирующих деятельность органов внутренних дел. Среди различных новшеств, предложенных разработчиками из МВД, эксперты обратили внимание на исчезновение понятия «местная полицейская служба» (МПС).
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житель города
Re: МПС - буквы, которые предстоит забыть




Отправлено: 14.12.17 - 09:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Такое количество критики и подробный разбор говорит о том что работа МПС стала прозрачной, а вот мнение Дейхина негативно влияет на доверие к публикации. Все знают какой это человек.

тырц-пырц
Re: МПС - буквы, которые предстоит забыть




Отправлено: 14.12.17 - 10:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
генерал-майор милиции Николай ДЕЙХИН

последний офицер, при котором был хоть какой-то порядок в органах

§ лимон
Re: МПС - буквы, которые предстоит забыть
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 593
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 14.12.17 - 10:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а вы друзья как ни садитесь ...
Профайл

Житель
Re: МПС - буквы, которые предстоит забыть




Отправлено: 14.12.17 - 12:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да,был порядок при Дейхине,особенно в УБН, очень крепко боролись с наркотой,до сих пор ещё звон от этой борьбы идёт.

гость
Re: МПС - буквы, которые предстоит забыть




Отправлено: 14.12.17 - 12:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"В советское время при МВД СССР была лаборатория, которая исследовала факторы, влияющие на эффективность борьбы с преступностью, - вспоминает ветеран"
вот в чем суть. искать сейчас логику в бесконечных реформах бесполезно.

от
Re: МПС - буквы, которые предстоит забыть




Отправлено: 14.12.17 - 13:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Житель:
очень крепко боролись с наркотой

угу,крепко боролись

Гоша
Re: МПС - буквы, которые предстоит забыть




Отправлено: 14.12.17 - 14:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:

При МВД СССР не было такой лаборатории, был ВНИИ МВД СССР, который исследовал причины преступности в целом, и по отдельным видам. А сейчас спецы такие, которые криминогенную ситуацию не отличают от криминальной. До настоящего времени основой отчетов являются т.н. "палки". Раскрываемость преступлений это фактор, который зависит от целого ряда условий, ведь и кража краже рознь. Проблема в том, что в Казахстане отсутствует криминологическое прогнозирование как таковое. А это значит, что государство реагирует на преступность постфактум, а не превентивно, воздействуя на причины и условия совершения преступлений. Где институт предписаний об устранении причин и условий способствовавших совершению правонарушений???? В ОВД этот инструмент фактически не используется ....от слова вообще!!! Например, дорожно патрульная служба МПС сколько вынесла предписаний об устранении повреждений дорожного покрытия, не соответствующих ГОСТ???? А по освещению дорог???? А по знакам??? НИ ОДНОГО!!! А как же устранение условий, способствующих совершению ДТП??? По моему, может и не профессиональному мнению, снижения уровня правонарушений (уголовных и административных) совершенно невозможно добиться реформами МВД. Необходимо комплексное изменение подходов и реальное распределение ответственности за динамику преступности, прежде всего, в сторону Акиматов, поскольку причинный комплекс преступности, в основе своей, лежит в социальной и экономической сфере. Конечно - ИМХО.

гость
Re: МПС - буквы, которые предстоит забыть




Отправлено: 14.12.17 - 15:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гоша:
в основе своей, лежит в социальной и экономической сфере

там щас тоже ни институтов ни лабораторий
"разум сейчас не нужен, так как он порождает неприятные вопросы: «зачем?» и «почему?» Сейчас бал правит рассудок с его «почём?"
(Эрих Фромм)

Серж
Re: МПС - буквы, которые предстоит забыть




Отправлено: 14.12.17 - 15:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Соимость закупленных регистраторов в студию...

48
Re: МПС - буквы, которые предстоит забыть




Отправлено: 14.12.17 - 15:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гоша:
Например, дорожно патрульная служба МПС сколько вынесла предписаний об устранении повреждений дорожного покрытия, не соответствующих ГОСТ????

Ну как же, поставят знак ограничения скорости и сидят в кустиках. План по штрафам надо же выполнять.
Сколько раз наблюдал, не работают в светофоре цифры или один фонарь. Никому дела нет, а ведь это способствует ДТП. Про ямы вообще молчу. Сейчас лежачих полицейских понаставили по городу кому не лень. Кто как сумел так и сделал. А то что они не соответствуют ГОСТУ? А то что нет знака, нет разметки лежачего полицая, никого не волнует.

Гость
Re: МПС - буквы, которые предстоит забыть




Отправлено: 14.12.17 - 15:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ГОША,лаборатория фунционировала при Академии МВД СССР.

Гость
Re: МПС - буквы, которые предстоит забыть




Отправлено: 14.12.17 - 15:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Житель,когда только начался,как вы называете звон,Дейхин лет пять уже был на пенсии.
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