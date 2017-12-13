Цитата: Маркс:

Это сейчас вам кажется, что мозги что-то значат, но когда грянет энергетический или продовольственный кризис, тогда вы поймете, что мозги без питания и обогрева, просто ничего не значащая игрушка.

А чтобы питание произвести или энергию - мозги, по-твоему, не нужны? Без мозгов такие производства быстро загнутся и их выкупят за бесценок люди с мозгами.

Цитата: Горожанин_kst:

Пошли, переквалифицировались все на всякую шлабутень - типо-программистов, типо-юристов, типо-экономистов, мэнэджэров всех профилей, и т.д. и т.п. А за ними металлурги, а за теми крестьяне...и понеслось.

Я сомневаюсь, что на это способны все поголовно. Есть люди, способные только "копать и не копать".