/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ «Грация и Сила!»: Участница № 1 - Юлия КОЛЕСНИК		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
«Грация и Сила!»: Участница № 1 - Юлия КОЛЕСНИК
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30780
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.12.17 - 13:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Конкурс «НГ» для тех, кто сделал себя сам. В конкурсе «Грация и Сила!» участвуют девушки и юноши в возрасте от 18 лет, которые любят фитнес и по праву гордятся достижениями в «строительстве» своего тела.
Читать статью

§ CrazyBeaver
Re: «Грация и Сила!»: Участница № 1 - Юлия КОЛЕСНИК
CrazyBeaver


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 84
Регистрация: 27.06.15
Отправлено: 14.12.17 - 13:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О боже :-o образование "фитнес инструктора", с каких пор курсы проводимые от 2-х дней до недели стали называться "образованием". Девченка симпатичная, занимается, молодец, но "фитнес инструктор" - увольте :lol:
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 30, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 30
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 190
Пользователей: 1
Всего: 191

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
^ Наверх