NG.kz «Грация и Сила!»: Участница № 1 - Юлия КОЛЕСНИК



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 13:35 Конкурс «НГ» для тех, кто сделал себя сам. В конкурсе «Грация и Сила!» участвуют девушки и юноши в возрасте от 18 лет, которые любят фитнес и по праву гордятся достижениями в «строительстве» своего тела.

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