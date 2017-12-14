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§ NG.kz
Рудненские школьники апробируют новый предмет "Основы предпринимательства и бизнеса"
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30780
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.12.17 - 13:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Учебниками старшеклассников СШ № 3 обеспечила Палата предпринимателей. А 13 декабря ее представители побывали у ребят на открытом уроке. Планируется, что со следующего года в РК новая дисциплина войдет в школьную программу.
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§ сайлау курманов
Re: Рудненские школьники апробируют новый предмет "Основы...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2457
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 14.12.17 - 13:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
стоит ли вообще говорить про бизнес , если продукция производимый местным бизнесом занимает всего 0,2 % , столько же и отчисления в бюджет , вообще мизер , китайцы вообще освободили на 5 лет от налогов и прочей лабуды всех начинающих. вон какой прорыв у них
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§ 112
Re: Рудненские школьники апробируют новый предмет "Основы...
112


(Пользователи)
Сообщений: 7957
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.12.17 - 13:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жаль что нас не учили такому ничему..
Оказались после школы ни к чему не подготовленными и многие сгинули..
Мне например понадобились долгих 13 лет после школы, чтобы научиться хоть чему то самому..
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Мнение
Re: Рудненские школьники апробируют новый предмет "Основы...




Отправлено: 14.12.17 - 14:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас, помню, вводили предмет Экономика в 10 классе. Вел почему-то учитель труда))). Но даже так казалось интересным, необычным... Тут, смотрю, подход посерьезнее. Да и времена поменялись, чай не 90-ые. Наверное, лишним не будет, тем более факультативно. Лишь бы на пользу.
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