112 Re: Рудненские школьники апробируют новый предмет "Основы... #2





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Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 13:39 Жаль что нас не учили такому ничему..

Оказались после школы ни к чему не подготовленными и многие сгинули..

Мне например понадобились долгих 13 лет после школы, чтобы научиться хоть чему то самому..