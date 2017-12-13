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§ NG.kz
Как ездят водители престижных авто в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30780
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.12.17 - 16:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Здравствуйте. Присылаю видео о том, что водители престижных авто бмв и тойота, выезжают на полосу встречного движение.
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§ 112
Re: Как ездят водители престижных авто в Костанае
112


(Пользователи)
Сообщений: 7957
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.12.17 - 13:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
нам первом видео серьезнейшее нарушение, шкода с левым поворото

Смотря как она еще стоит, если посередине, то именно она нарушает правила..
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