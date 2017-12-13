Цитата: Все просто:

при комуняках за такие грабежи уже сидели бы. А новые руководятелы, заточены то

Ну с 1985го начали все разворовывать..

Где Серый то сидел, сам как никак был причастен к этому?

Он же был тут, жил среди нас 15ти летних и теперь занимается откровенной клеветой, все спихивая на нас..

А ведь рядом ходил, улыбался нам..

Чего не приемлю, то это предательства..