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§ NG.kz
В Костанайской области горел Тогузакский механический завод
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30780
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.12.17 - 16:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пожар в цехе №6, который законсервирован с 2002 года, произошел 11 декабря вечером. Горел мусор, деревянные потолочные перекрытия. Понадобилось пять часов, чтобы потушить огонь.
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§ 112
Re: В Костанайской области горел Тогузакский механический завод
112


(Пользователи)
Сообщений: 7957
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.12.17 - 13:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Все просто:
при комуняках за такие грабежи уже сидели бы. А новые руководятелы, заточены то

Ну с 1985го начали все разворовывать..
Где Серый то сидел, сам как никак был причастен к этому?
Он же был тут, жил среди нас 15ти летних и теперь занимается откровенной клеветой, все спихивая на нас..
А ведь рядом ходил, улыбался нам..
Чего не приемлю, то это предательства..
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