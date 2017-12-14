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§ NG.kz
Теория разбитых кружек
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 30780
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.12.17 - 01:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Решение взглянуть на эту малозаметную сторону жизни продиктовано личным негативным опытом. 25 ноября меня выселили из отеля Mildom Premium Hotel, расположенного в центре Алматы... из-за разбитой в номере кружки.
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Бывалый
Re: Теория разбитых кружек




Отправлено: 14.12.17 - 13:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хотя с другой стороны, вариант юриста тоже имеет право на жизнь.
Только в этом случае персонал заведения должен задержать клиента до приезда полиции.
Полиция должна установить личность клиента по документам, удостоверяющим личность.
Если у клиента нет при себе документов, удостоверяющих его личность, то полиция должна его упаковать в КПЗ на 72 часа до выяснения его личности.
При этом должен быть составлен протокол о правонарушении как основание для подачи заведением заявления в суд на клиента.
Я думаю, что, пройдя все эти круги, в следующий раз автор статьи за разбитую кружку будет согласна не 5 тысяч заплатить, а все 50 тысяч, лишь бы не испытать повторно все эти незабываемые чувства общения с полицией в роли нарушителя...
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