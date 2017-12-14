Бывалый Re: Теория разбитых кружек #15







Отправлено: - 13:20 Хотя с другой стороны, вариант юриста тоже имеет право на жизнь.

Только в этом случае персонал заведения должен задержать клиента до приезда полиции.

Полиция должна установить личность клиента по документам, удостоверяющим личность.

Если у клиента нет при себе документов, удостоверяющих его личность, то полиция должна его упаковать в КПЗ на 72 часа до выяснения его личности.

При этом должен быть составлен протокол о правонарушении как основание для подачи заведением заявления в суд на клиента.

Я думаю, что, пройдя все эти круги, в следующий раз автор статьи за разбитую кружку будет согласна не 5 тысяч заплатить, а все 50 тысяч, лишь бы не испытать повторно все эти незабываемые чувства общения с полицией в роли нарушителя...