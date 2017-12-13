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§ NG.kz
154 бастующих шахтёра согласились выйти на поверхность
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30780
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.12.17 - 13:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В 00:30 13 декабря аким Карагандинской области Ерлан Кошанов побывал на шахтах "АрселорМиттал Темиртау". На "Шахтинской" он провёл двухчасовые переговоры, в результате которых на поверхность поднялись 59 человек.


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Бывалый
Re: 154 бастующих шахтёра согласились выйти на поверхность




Отправлено: 14.12.17 - 12:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
По твоему спасатели всея Казахстана это ацтанинские кабинетосидельцы с челядью, к коей тебя следует отнести? Или купи-продаи?А может ростовщики банкиры?

Сам придумал - сам обиделся?
Ты забавный...

Бывалый
Re: 154 бастующих шахтёра согласились выйти на поверхность




Отправлено: 14.12.17 - 12:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ПС.
Я вообще не понимаю тактики шахтеров.
Они точно безмозглые, блин...
Они получают зарплату в пару-тройку сотен тысяч.
При такой зарплате после нескольких лет работы у каждого из них должна быть в наличии финансовая подушка безопасности, позволяющая не работая вообще - прожить 6-9-12 месяцев.
Не хотят работать за нынешние деньги? Ну не вопрос: пусть все дружно уволятся и сядут дома на диванах сидеть, запасутся попкорном и будут телек зырить на предмет "как Арселор будет выкручиваться при опустевших шахтах без их уголька".
И работодатель либо начнет предлагать другие зарплаты, если имеет на это финансовую возможность, либо станет закупать уголь со стороны, если это ему экономически выгоднее.
Рынок все решит.
А ущерб, нанесенный предприятию нынешним сидением под землей шахтерами, я бы на месте работодателя взыскал с тех, кто сорвал производственный процесс...

§ Victor Yang
Re: 154 бастующих шахтёра согласились выйти на поверхность
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9931
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 14.12.17 - 13:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
если всем поднимать з\п тогда какой смысл вообще сюда вкладываться?

Я сомневаюсь, что где-нибудь на западе можно найти шахтёра даже за 2000 евро.
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§ Victor Yang
Re: 154 бастующих шахтёра согласились выйти на поверхность
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9931
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 14.12.17 - 13:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Это сейчас вам кажется, что мозги что-то значат, но когда грянет энергетический или продовольственный кризис, тогда вы поймете, что мозги без питания и обогрева, просто ничего не значащая игрушка.

А чтобы питание произвести или энергию - мозги, по-твоему, не нужны? Без мозгов такие производства быстро загнутся и их выкупят за бесценок люди с мозгами.
Цитата:
Горожанин_kst:
Пошли, переквалифицировались все на всякую шлабутень - типо-программистов, типо-юристов, типо-экономистов, мэнэджэров всех профилей, и т.д. и т.п. А за ними металлурги, а за теми крестьяне...и понеслось.

Я сомневаюсь, что на это способны все поголовно. Есть люди, способные только "копать и не копать".
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