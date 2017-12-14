Цитата: Народный контроль:

А потому что нет наказания.

дык, патамушта, твой любимый аким, перед которым ты раболепно расстилаешься, наверняка в курсе всего, приветствует и поддерживает. ты, вчкбаева, продолжай в том же духе, авось перепадёт с ханского стола.



[Исправлено: yudjin, 14.12.2017 - 12:47]