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≡ ТОО «ФК «Тобол» отметил окончание сезона, потратив более полумиллиона тенге за один вечер		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
ТОО «ФК «Тобол» отметил окончание сезона, потратив более полумиллиона тенге за один вечер
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30780
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.12.17 - 09:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вечером 5 ноября, после матча с «Атырау», в костанайском караоке-баре MozArt футболисты, тренерский штаб и руководство ТОО «Футбольный клуб «Тобол» отмечали закрытие пусть и не очень удачного, но все-таки сезона.
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[Исправлено: Volkov, 14.12.2017 - 12:30]

скумбриевич
Re: ТОО «ФК «Тобол» отметил окончание сезона, потратив более...




Отправлено: 14.12.17 - 12:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если бы им предложили скинуться на банкет по 10тыс.,то никто бы не пришел. А так нахаляву почему бы и не накидаться....они и играют типа на халяву.

* yudjin
Re: ТОО «ФК «Тобол» отметил окончание сезона, потратив более...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4949
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 14.12.17 - 12:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
А потому что нет наказания.

дык, патамушта, твой любимый аким, перед которым ты раболепно расстилаешься, наверняка в курсе всего, приветствует и поддерживает. ты, вчкбаева, продолжай в том же духе, авось перепадёт с ханского стола.

[Исправлено: yudjin, 14.12.2017 - 12:47]
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кустанаец 1
Re: ТОО «ФК «Тобол» отметил окончание сезона, потратив более...




Отправлено: 14.12.17 - 12:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, а чему удивляться , курс тенге ниже плинтуса , на одного человека в ресторане на Новый Год от 17 до 20 т тенге на человека

§ 112
Re: ТОО «ФК «Тобол» отметил окончание сезона, потратив более...
112


(Пользователи)
Сообщений: 7957
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.12.17 - 13:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дора уже тестировала сие заведение?
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