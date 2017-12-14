NG.kz В Костанае учащиеся 0-5 классов не учатся и во вторую смену



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 11:50 К обеду мороз усиливается. Сейчас в областном центре -27 градусов. Занятия второй смены в школах Костаная для учащихся 0-5 классов проводиться не будут.

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