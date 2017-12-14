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§ NG.kz
В Костанае учащиеся 0-5 классов не учатся и во вторую смену
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30777
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.12.17 - 11:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
К обеду мороз усиливается. Сейчас в областном центре -27 градусов. Занятия второй смены в школах Костаная для учащихся 0-5 классов проводиться не будут.
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* Сергей_я
Re: В Костанае учащиеся 0-5 классов не учатся и во вторую смену
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2299
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 14.12.17 - 11:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
странно
Профайл

Гость
В Костанае учащиеся 0-5 классов не учатся и во вторую смену




Отправлено: 14.12.17 - 11:55
Комментарий проходит проверку.

Гость
В Костанае учащиеся 0-5 классов не учатся и во вторую смену




Отправлено: 14.12.17 - 11:55
Комментарий проходит проверку.
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