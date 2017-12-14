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§ NG.kz
Теория разбитых кружек
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30777
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.12.17 - 01:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Решение взглянуть на эту малозаметную сторону жизни продиктовано личным негативным опытом. 25 ноября меня выселили из отеля Mildom Premium Hotel, расположенного в центре Алматы... из-за разбитой в номере кружки.
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§ 112
Re: Теория разбитых кружек
112


(Пользователи)
Сообщений: 7946
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.12.17 - 01:21
Комментарий удален модератором.
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§ 112
Re: Теория разбитых кружек
112


(Пользователи)
Сообщений: 7946
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.12.17 - 01:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Заплатил 5000 тенге и чувствует себя Леонардо ди Каприо..
Он король..
Так не бывает, за 5 то тысяч..
Будь добр, в чужом огороде, если вошел, исполняй их правила, за такие то махонькие деньги..
Вот если платишь 20 тысяч долларов за сутки, то другое дело..
Можешь все перебить и заплатить еще 70, с тебя не убудет..
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100
Re: Теория разбитых кружек




Отправлено: 14.12.17 - 08:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Так повелось, что за бой посуды в кафе и ресторанах надо платить. Скорее, потому что везде так, - честно признал Саматов. - Я уже несколько лет в этом бизнесе, всегда так было."


Вот такие у нас " бизнесмены". Удавятся за 500 тенге. Практически никто не работает на постоянного клиента.
Совет всем таким горе-бизнесменам: прощайте клиентам 500-1000, в будущем 1000 раз окупится.

тырц-пырц
Re: Теория разбитых кружек




Отправлено: 14.12.17 - 10:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
При этом Диана Окремова привела немало примеров европейского сервиса, при котором действует только одна старая как мир установка: клиент всегда прав.

Никогда у нас не будет европейских стандартов, как есть на уровне аула, так и останется. Даже что дал СССР вон как усиленно хоронится с самого верху и заканчивая болашакнутыми

100
Re: Теория разбитых кружек




Отправлено: 14.12.17 - 10:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
тырц-пырц:
как есть на уровне аула, так и останется


В точку. Открывая любой бизнес, нужно быть готовым к тому, что первые год-два придётся работать вообще без прибыли, вкладывая все вырученные средства в постоянное расширение ассортимента, улучшение качества обслуживания, рекламу и т.д.
А у нас самое главное - сразу джип, айфон, на юг 5 раз в год. И хватает такого "бизнеса" на 2-3 года...

alex
Re: Теория разбитых кружек




Отправлено: 14.12.17 - 11:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Внук( 6 лет) на отдыхе в Турции разбил стакан.Реакция персонала:бармен подбежал с бинтиком, ( крови не было), а потом официант и бармен чтобы снять стресс у ребенка окружили его и хлопали в ладони напевая что то . И все.

Гость
Теория разбитых кружек




Отправлено: 14.12.17 - 11:51
Комментарий проходит проверку.

Гость
Теория разбитых кружек




Отправлено: 14.12.17 - 11:51
Комментарий проходит проверку.

* Добринцофф
Re: Теория разбитых кружек
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5636
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 14.12.17 - 12:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Перестаньте сравнивать Европу и Казахстан,другие люди ,другой менталитет.
У них клиент нечаянно разобьёт бокальчик ,конечно ему это простят.
А у нас в кабаке пьяная баба с горяча может тарелками об стены швырять и что каждой прощать и улыбаться?
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