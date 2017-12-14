100 Re: Теория разбитых кружек #3







Отправлено: - 08:47 - Так повелось, что за бой посуды в кафе и ресторанах надо платить. Скорее, потому что везде так, - честно признал Саматов. - Я уже несколько лет в этом бизнесе, всегда так было."





Вот такие у нас " бизнесмены". Удавятся за 500 тенге. Практически никто не работает на постоянного клиента.

Совет всем таким горе-бизнесменам: прощайте клиентам 500-1000, в будущем 1000 раз окупится.