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≡ Почему аким Рудного Бахытжан Гаязов избежал уголовной ответственности, рассказали в Рудненском суде		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Почему аким Рудного Бахытжан Гаязов избежал уголовной ответственности, рассказали в Рудненском суде
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30777
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.12.17 - 12:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С материалами в отношении Гаязова происходят какие-то странности: то они исчезают из томов дела, предоставленных на ознакомление защите, то находятся в камере вещдоков антикоррупционщиков, а не в суде, как положено во время процесса...
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§ 112
Re: Почему аким Рудного Бахытжан Гаязов избежал уголовной...
112


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Сообщений: 7946
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 13.12.17 - 23:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
свобода:
сразу видно людей акима.защищают от имени народа.вас сразу можно

Кого нас?
Радуйся что тебя нельзя, который прячется под всевозможными никами и попросту клевещет..
Профайл

§ 112
Re: Почему аким Рудного Бахытжан Гаязов избежал уголовной...
112


(Пользователи)
Сообщений: 7946
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 13.12.17 - 23:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати я Мереке Заканович и я именно за этого акима..
Не нужно меня вычислять.
Ну и?
Теперь то что?
Увидел и дальше, вычислял то зачем?
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Рафик
Re: Почему аким Рудного Бахытжан Гаязов избежал уголовной...




Отправлено: 13.12.17 - 23:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мереке Заканович если ты такой умный и уверен что это клевета, то иди и защищай за клевету!!! Адвокат говорит просуществу, так как знает свою работу и последствия. Во время процесса производится аудио и видео фиксация, так что не надо тут умничать!!! Пусть идут и пишут следователи за клевету, да они доказать не смогут. Факт есть факт. А за свои незаконные действия будет отвечать каждый который замешан в этом деле и находяться на свободе!!! Зря врагов наживают, подставляя не винных людей. Завтра когда окажутся там, тогда поймут и им будет очень плохо!!!!!!!!!!!!!!!!

мереке
Re: Почему аким Рудного Бахытжан Гаязов избежал уголовной...




Отправлено: 14.12.17 - 00:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
здесь не надо быть юристом.и так все ясно.по пацанский надо уйти и все!!!

§ 112
Re: Почему аким Рудного Бахытжан Гаязов избежал уголовной...
112


(Пользователи)
Сообщений: 7946
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.12.17 - 00:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Рафик:
Адвокат говорит просуществу, так как знает свою работу и последствия. Во время процесса производится

На то его и работа, говорить сейчас так, через час эдак..
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Руслан
Re: Почему аким Рудного Бахытжан Гаязов избежал уголовной...




Отправлено: 14.12.17 - 01:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Статья в лучших реалиях бомбезной новости. Ощущение что имя акима приписали ради хайпа. Ну ладно, аким делал правильно что приглашал шымкенского поставщика в регион, а тот хотел с места руководить, в этом и загвоздка. Хотя следователь же пояснил что к акиму претензий нет...

§ Серый волк
Re: Почему аким Рудного Бахытжан Гаязов избежал уголовной...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9243
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 14.12.17 - 07:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
К Железорудному сделан асфальт, сроду его никогда не было..

ЖелезоруднаЯ - (станция, пишется женского рода, окончание на ая) :lol: Житель типа местный, населивший город :lol:
Асфальт там был и автобус ходил. Может быть асфальт не всегда был в хорошем состоянии. Ремонтировать нужно было вовремя, чтоб не исчез в ямах полностью.

Только вокзал был построен с другой стороны, потому как это вокзал станции Железорудная.
А городской вокзал должны были построить с городской стороны, но так и не построили, в том числе по той причине, что предыдущие коллеги этого акима разбазаривали город и использовали его как кормушку последние четверть века.

Они даже не знают где это, и какой-такой вокзал-мокзал, и зачем он нужен. :-)
В этом у тебя, дорогой житель Рудного (рудный -он, железорудная - она) 112-й, с акимами полное взаимопониманий-мониманий.
:lol:

[Исправлено: Серый волк, 14.12.2017 - 04:16]
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Гость
Re: Почему аким Рудного Бахытжан Гаязов избежал уголовной...




Отправлено: 14.12.17 - 09:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Рудничанин в нашем городе жаловались на ремонт, а потом счастливы были на новых дорогах проезжать. Липовый из тебя критикан. Сам ничего не добился и хочешь в ж.пу из которой вылез всех за собой утянуть

Рафик
Re: Почему аким Рудного Бахытжан Гаязов избежал уголовной...




Отправлено: 14.12.17 - 10:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мереке Заканович не смеши!!!!! Закон для всех един, несмотря на то что, адвокат он или не адвокат. Так как, они знают последствия (до лишении лицензии) просто говорить не будут!!! А вас акимовских шавок можно сразу понять, задание получили чтобы сидеть и комментировать. Лучше идите работайте для народа! Слышали мы акиматовские разговоры, у вас одна головная боль как бы получить деньги, а не народ!!!

любитель правды
Re: Почему аким Рудного Бахытжан Гаязов избежал уголовной...




Отправлено: 14.12.17 - 11:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Рафик:
А вас акимовских шавок можно сразу понять

вы, сейчас сделали Меке Зеке комплимент!!! Он тунеядец форумный!!! Который трется здесь с утра до вечера. А вечером курсак набъет бюджетной курятиной от прежнего акима. И баиньки до обеда.)))))

Лилия
Re: Почему аким Рудного Бахытжан Гаязов избежал уголовной...




Отправлено: 14.12.17 - 11:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Незнаю как там сложится, но точно знаю, что аким всегда помогает благотворительностью инвалидам, домам интернатам, малообеспеченным семьям, а это многое говорит, как человек он хороший, не каждый аким так помогает нуждающимся. он благородный и мудрый. вот что я сказать хотела

Гость
Почему аким Рудного Бахытжан Гаязов избежал уголовной ответственности, рассказали в Рудненском суде




Отправлено: 14.12.17 - 11:55
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