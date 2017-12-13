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≡ В Костанае мать пятерых детей приговорили к 1,5 годам лишения свободы за мошенничество и подстрекательство к даче взятки		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В Костанае мать пятерых детей приговорили к 1,5 годам лишения свободы за мошенничество и подстрекательство к даче взятки
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30777
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.12.17 - 13:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В колонию средней безопасности 27-летняя Акжан Доскужинова отправится через 5 лет. Отсрочку женщине дали, так как она является матерью пятерых детей, младшему из которых 1 год. Такой приговор вынес суд № 2 Костаная.
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§ Volonter
Re: В Костанае мать пятерых детей приговорили к 1,5 годам...
Volonter


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1304
Регистрация: 15.04.13
Отправлено: 13.12.17 - 16:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну а направление-то в силе в итоге? Раз заведующая говорит, что на законных основаниях, то документ легитимный должен быть, не? Суды-судами, а внучку-то взяли в садик?
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§ Горожанин_kst
Re: В Костанае мать пятерых детей приговорили к 1,5 годам...
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 966
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 13.12.17 - 16:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Volonter:

Ну об этом писали уже, взяли, и как раз по этому направлению. Ирония судьбы, или тонкий расчёт?
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§ КГСПС
Re: В Костанае мать пятерых детей приговорили к 1,5 годам...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 296
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 13.12.17 - 16:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
Я в ..... Имеешь долг, но ищешь кто бы как-то это развел. И по ходу человека подставляешь

Маразм крепчает. Главное прокукарекать, а там хоть не рассветай.
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§ КГСПС
Re: В Костанае мать пятерых детей приговорили к 1,5 годам...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 296
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 13.12.17 - 16:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
Боюсь, теперь туда куда попадет внучка будут весьма осторожно с ней себя вести.

Не надо бояться, надо просто вести себя по закону.
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Народный контроль
Re: В Костанае мать пятерых детей приговорили к 1,5 годам...




Отправлено: 13.12.17 - 18:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В корне всё не справедливо! Первое преступление передача атрибута власти "печать" не материально ответственному лицу и подделка подписи. То есть не можешь подписывать 800 подписей,увольняйся. а то нашли крайнего мать героиню. справка это коррупционное преступление.

§ Макарыч
Re: В Костанае мать пятерых детей приговорили к 1,5 годам...
Макарыч


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 580
Регистрация: 19.10.12
Отправлено: 13.12.17 - 18:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Есть хорошая поговорка про "благие намерения"
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тимур
Re: В Костанае мать пятерых детей приговорили к 1,5 годам...




Отправлено: 13.12.17 - 20:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Очень жестокий приговор матери воспитывающую 5 детей должны оправдать, здесь обстоятельства ее подтолкнули кому сейчас легко жить, да и те кто давал сами виноваты вообще считаю статью мошенничество нужно вообще убрать с УК РК, так как кто дал кто взял их проблемы, берите расписки есть бумага как говориться доказана должна, без бумаги мы какашки, а так еще человека судить это не правильно 21 веке живем зачем кого то сажать, ни кому лучше не стало, а если не взяла расписку или нотариально заверенную бумагу, тогда на совести пусть остается, давали верили тогда верте и дальше вернет когда ни будь. Вот смотрите что делать матери которую осудили и скоро закроют, как ей кормить детей жить, она либо украдет либо ограбит, либо сама себя убьет.

Взгляд с боку
Re: В Костанае мать пятерых детей приговорили к 1,5 годам...




Отправлено: 14.12.17 - 09:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вы читать научитесь, а не возмущаться? Задолженность пред коммунальными службами была у детского учреждения.

Инна
Re: В Костанае мать пятерых детей приговорили к 1,5 годам...




Отправлено: 14.12.17 - 11:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я в шоке от пступка бабушки (чисто по человечески - это она спровоцировала на взятку, искала ходы-выходы), затем это сотрудница ГОРОНО, которая передала справку ( уж ,поверьте, забесплатно они это не делают), и начальница Сюндикова ( уж в августе она 800 заявок не подписывает - их подписывают до 25 мая! Всё здесь - подстава, нашли самого крайнего, безззащитного (хоть и преступника), а основные остались "не при делах", сам процесс показывает,что наказать того ,кто имеет незаконно"мешок картошки" - легче,чем тех, кто там же имеет миллионы, но "он не может физически помнить.."....- конешн,попробуй всё пересчитай... А бабушка всё же спровоцировала и подставила мать пятерых детей, сама искала незаконные пути, зачем тогда .... грех совершила.

Гость
В Костанае мать пятерых детей приговорили к 1,5 годам лишения свободы за мошенничество и подстрекательство к даче взятки




Отправлено: 14.12.17 - 11:55
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