тимур Re: В Костанае мать пятерых детей приговорили к 1,5 годам... #21







Отправлено: - 20:26 Очень жестокий приговор матери воспитывающую 5 детей должны оправдать, здесь обстоятельства ее подтолкнули кому сейчас легко жить, да и те кто давал сами виноваты вообще считаю статью мошенничество нужно вообще убрать с УК РК, так как кто дал кто взял их проблемы, берите расписки есть бумага как говориться доказана должна, без бумаги мы какашки, а так еще человека судить это не правильно 21 веке живем зачем кого то сажать, ни кому лучше не стало, а если не взяла расписку или нотариально заверенную бумагу, тогда на совести пусть остается, давали верили тогда верте и дальше вернет когда ни будь. Вот смотрите что делать матери которую осудили и скоро закроют, как ей кормить детей жить, она либо украдет либо ограбит, либо сама себя убьет.