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§ NG.kz
ТОО «ФК «Тобол» отметил окончание сезона, потратив более полумиллиона тенге за один вечер
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 30777
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.12.17 - 09:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вечером 5 ноября, после матча с «Атырау», в костанайском караоке-баре MozArt футболисты, тренерский штаб и руководство ТОО «Футбольный клуб «Тобол» отмечали закрытие пусть и не очень удачного, но все-таки сезона.
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[Исправлено: Rexyn, 14.12.2017 - 11:38]

спортсмен
Re: ТОО «ФК «Тобол» отметил окончание сезона, потратив более полумиллиона тенге за один вечер




Отправлено: 14.12.17 - 09:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
мелочно как-то с стороны газеты.
уже больше и придраться не к чему?
а чего туалетную бумагу не посчитали.

[Исправлено: Rexyn, 14.12.2017 - 11:33]

Читатель 1
Re: ТОО «ФК «Тобол» отметил окончание сезона, потратив более полумиллиона тенге за один вечер




Отправлено: 14.12.17 - 09:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Самое смешное, что всё настолько очевидно)))

[Исправлено: Rexyn, 14.12.2017 - 11:34]

001
Re: ТОО «ФК «Тобол» отметил окончание сезона, потратив более полумиллиона тенге за один вечер




Отправлено: 14.12.17 - 10:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нужны новые люди, нужна новая кровь. Эта "бригада" не справляется с поставленными задачами. Тобол давно превратился в фарм-клуб ФК "Астана". Нет игры. Нет перспективной молодежи. Нет энтузиазма. Вас государство (бюджетные деньги полученные за счет налоговых поступлений от населения, то есть физических и юридических лиц) обеспечивает ВСЕМ чем можно, включая миллионные зарплаты, проживание, перелеты, всевозможные бонусы, новая инфраструктура и т.д., а вы даже не можете показать нормальную игру (я уже не говорю про результаты). Почему нет скаутов которые могут просматривать перспективную молодежь в стране и за рубежом. Поучитесь этому у Астаны и Тараза. Последние хоть и вылетели из КПЛ но все же остаются основными "поставщиками" казахстанских кадров. Что говорить про работу, вы даже на журналистский запрос нормально ответить не можете. Стыдно должно быть господа.

[Исправлено: Rexyn, 14.12.2017 - 11:34]

Алдар Косе
Re: ТОО «ФК «Тобол» отметил окончание сезона, потратив более полумиллиона тенге за один вечер




Отправлено: 14.12.17 - 10:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Неужели человек занимающий столь ответственный пост не может ответить сам на поставленные вопросы? Меня как налогоплательщика тоже интересует вопрос была ли необходимость помпезно проводить банкет по случаю окончания сезона, если задачи на сезон не выполнены и как в любом "европейском" клубе, члена УЕФА руководство должно было подать в отставку

[Исправлено: Rexyn, 14.12.2017 - 11:34]

999
Re: ТОО «ФК «Тобол» отметил окончание сезона, потратив более полумиллиона тенге за один вечер




Отправлено: 14.12.17 - 11:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лодырей содержать и кормить, кому они нужны, по мне выдать им оранжевые манишки и отправить дороги убирать!!!

[Исправлено: Rexyn, 14.12.2017 - 11:35]

Народный контроль
Re: ТОО «ФК «Тобол» отметил окончание сезона, потратив более полумиллиона тенге за один вечер




Отправлено: 14.12.17 - 11:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Однозначно тут нарушение правил госзакупок. Нельзя оформлять закупку задним числом,тем более как такового тендера не проводилось а выбрали сами по своему усмотрению. Если бы реально Панин участвовал в госзакупе на проведение банкета, то кафе "Белый лебедь"))) выиграло этот тендер без проблем! И блюда были бы намного дешевле и стоимость обслуживания на порядок ниже и бюджетные деньги были бы сэкономлены. А что,какая игра такое и кафе и обслуживание должно быть. Значить лето красное по зелёному полю проходили вразвалочку а осенью решили за счёт налогоплательщиков и бешбармак и сёмгу покушать. И вообще за такую игру футболисты Тобола должны кушать только икру заморскую,баклажанную!

[Исправлено: Rexyn, 14.12.2017 - 11:35]

Рихард
Re: ТОО «ФК «Тобол» отметил окончание сезона, потратив более полумиллиона тенге за один вечер




Отправлено: 14.12.17 - 11:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
уже много раз говорили, что необходимо закрыть эту богодельню. Все огромные средства, которые пожирает ФК"Тобол" надо направить на развитие детского спорта. Детей - будущее нашей страны надо приобщать к здоровому образу жизни, оторвать их от наркомании, сигарет, интернета. Надо занимать их спортивными и культурно-массовыми мероприятиями. И вот тут потребуются те деньги, которые идут только на одну футбольную команду "Тобол".

[Исправлено: Rexyn, 14.12.2017 - 11:35]

Народный контроль
Re: ТОО «ФК «Тобол» отметил окончание сезона, потратив более полумиллиона тенге за один вечер




Отправлено: 14.12.17 - 11:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
001:
Эта "бригада" не справляется с поставленными задачами.

А потому что нет наказания. Как бы не играли и какие бы не были результаты игр ,руководство кушает сёмгу и бешбармак. Какая им разница до результатов игр и турнирного положения команды.

[Исправлено: Rexyn, 14.12.2017 - 11:35]

Директор Пляжа
Re: ТОО «ФК «Тобол» отметил окончание сезона, потратив более полумиллиона тенге за один вечер




Отправлено: 14.12.17 - 11:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
спортсмен:
мелочно

Конешно, при их средствах ФК " Тобол", на жрачку тянуть деньги с налогоплательщиков.
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