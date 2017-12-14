001 Re: ТОО «ФК «Тобол» отметил окончание сезона, потратив более полумиллиона тенге за один вечер #3







Отправлено: - 10:05 Нужны новые люди, нужна новая кровь. Эта "бригада" не справляется с поставленными задачами. Тобол давно превратился в фарм-клуб ФК "Астана". Нет игры. Нет перспективной молодежи. Нет энтузиазма. Вас государство (бюджетные деньги полученные за счет налоговых поступлений от населения, то есть физических и юридических лиц) обеспечивает ВСЕМ чем можно, включая миллионные зарплаты, проживание, перелеты, всевозможные бонусы, новая инфраструктура и т.д., а вы даже не можете показать нормальную игру (я уже не говорю про результаты). Почему нет скаутов которые могут просматривать перспективную молодежь в стране и за рубежом. Поучитесь этому у Астаны и Тараза. Последние хоть и вылетели из КПЛ но все же остаются основными "поставщиками" казахстанских кадров. Что говорить про работу, вы даже на журналистский запрос нормально ответить не можете. Стыдно должно быть господа.



[Исправлено: Rexyn, 14.12.2017 - 11:34]