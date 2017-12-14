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≡ Из-за мороза в Костанае отменены занятия 0-5 классов первой смены 		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Из-за мороза в Костанае отменены занятия 0-5 классов первой смены
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30777
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.12.17 - 06:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
14 декабря по данным на 6.30 температура воздуха в Костанае -26 градусов. Учащиеся 0-5 классов первой смены могут продолжать спать - для них занятия отменены.
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§ dandiv
Re: Из-за мороза в Костанае отменены занятия 0-5 классов первой...
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 488
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 14.12.17 - 11:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:
22 градуса было в центре в 8 часов. в машине всегда точные показания.

Я в 8 часов смотрел 23.5 показывал градусник
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