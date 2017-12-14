/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ «Я и моя машина». Настоящий «Кошак»		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
«Я и моя машина». Настоящий «Кошак»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30777
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.12.17 - 01:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В конкурсе для женщин, владеющих искусством управления, могут принять участие дамы, у которых есть автомобили и которым есть что о них рассказать.
Читать статью

§ 112
Re: «Я и моя машина». Настоящий «Кошак»
112


(Пользователи)
Сообщений: 7946
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.12.17 - 01:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Классно.
Когда то хотел такого, да что то там не срослось..
На Тойоте был помешан..
Профайл

KCT
Re: «Я и моя машина». Настоящий «Кошак»




Отправлено: 14.12.17 - 09:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хороший, сдержанный рассказ. Приятная дама. Правда машина входит в пятёрку самого неликвида на вторичном рынке. Но это будет дай Бог не скоро) Удачи хозяйке!

Мнение
Re: «Я и моя машина». Настоящий «Кошак»




Отправлено: 14.12.17 - 11:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всегда все участницы все время ездят на природу на рыбалку тем более с ночевкой с палаткой и т.д.? Сколько читаю столько и рассказов про это или они этим хотят отметить вместительность багажника)

Мнение_1
Re: «Я и моя машина». Настоящий «Кошак»




Отправлено: 14.12.17 - 11:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мнение:
Всегда все участницы все время ездят на природу на рыбалку тем более с ночевкой с палаткой и т.д.?


да, это так.
а мужики все по бездорожью ездят рыбачить и охотится на диких зверей.
смешно даже.
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 14, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 14
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 190
Пользователей: 4
Всего: 194

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
^ Наверх