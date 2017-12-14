Не знаю, у кого там что показывало, но на градуснике было -20 в 6.35 утра.

Ребенка поднял в школу... которую отменили. Хочется спросить отдел образования, на кой накануне печатать таблицы где указано -25 И ВЕТЕР БОЛЬШЕ 5 м/с.

Даже если сегодня близко по температуре, но на улице ШТИЛЬ, зачем отменять.

При том, что большинство прикреплены к школам по месту жительства и идти 5 минут с родителями, а некоторых подвозят к калитке школы.



Цитата: Серый волк:

У нас -26 за мороз не считалось.

Вон в прошлом номере НГ писали: 6 декабря 1947 г. в целях предупреждения обмораживания среди школьников младшего возраста Кустанайскому гороно разрешено не проводить занятия в школах с учащимися 1-4-х классов при температуре воздуха минус 35 градусов. Начальник пожарной охраны обязан в дни сильных морозов ниже 35 градусов вывешивать на каланче флаг. По радио в 7.30 сообщали о низкой температуре.



Вот это были дети, не то, что нынешнее племя...