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§ NG.kz
Из-за мороза в Костанае отменены занятия 0-5 классов первой смены
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30773
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.12.17 - 06:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
14 декабря по данным на 6.30 температура воздуха в Костанае -26 градусов. Учащиеся 0-5 классов первой смены могут продолжать спать - для них занятия отменены.
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Гость
Из-за мороза в Костанае отменены занятия 0-5 классов первой смены




Отправлено: 14.12.17 - 06:42
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§ Серый волк
Re: Из-за мороза в Костанае отменены занятия 0-5 классов первой...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9243
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 14.12.17 - 07:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Учащиеся 0-5 классов первой смены могут продолжать спать

Спят только лентяи и отличники надутые! :lol: Всем беситься на улицу! :lol:
Сегодня ваш праздник! :lol:

У нас -26 за мороз не считалось. :lol:
Только за -30 включали радио и слушали самую классную радиопередачу на областном радио.
Любимый диктор Алла Ломова зачитывала сообщение Гидрометцентра и объявляла, какие классы сегодня в школу не идут!
Никогда бы не мог подумать, выскакивая на улицу, что когда-то буду в этой студии, увижу этот микрофон, который отправлял меня кататься с горки вместо школы, увижу эти СТМ в аппаратной радио и Алла Ломова окажется не марсианкой с далекого радио. И мы будем пить чай. А спустя много лет, в мире совсем другого оборудования другой эпохи и глобальных задач, это примитивное оборудование областного радио будет казаться таким далёким, но тёплым музейным сокровищем из прошлого.
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§ yudjin
Re: Из-за мороза в Костанае отменены занятия 0-5 классов первой...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4947
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 14.12.17 - 09:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не знаю, у кого там что показывало, но на градуснике было -20 в 6.35 утра.
Ребенка поднял в школу... которую отменили. Хочется спросить отдел образования, на кой накануне печатать таблицы где указано -25 И ВЕТЕР БОЛЬШЕ 5 м/с.
Даже если сегодня близко по температуре, но на улице ШТИЛЬ, зачем отменять.
При том, что большинство прикреплены к школам по месту жительства и идти 5 минут с родителями, а некоторых подвозят к калитке школы.

Цитата:
Серый волк:
У нас -26 за мороз не считалось.

Вон в прошлом номере НГ писали: 6 декабря 1947 г. в целях предупреждения обмораживания среди школьников младшего возраста Кустанайскому гороно разрешено не проводить занятия в школах с учащимися 1-4-х классов при температуре воздуха минус 35 градусов. Начальник пожарной охраны обязан в дни сильных морозов ниже 35 градусов вывешивать на каланче флаг. По радио в 7.30 сообщали о низкой температуре.

Вот это были дети, не то, что нынешнее племя...
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* Сергей_я
Re: Из-за мороза в Костанае отменены занятия 0-5 классов первой...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2298
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 14.12.17 - 09:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
но на градуснике было -20 в 6.35 утра.

ну в соседнем от Вас доме тоже было -20 в районе 8-30. Тоже не знаю, ли градусник врет или прогнозисты такие к нас.
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* Victor Yang
Re: Из-за мороза в Костанае отменены занятия 0-5 классов первой...
Victor Yang


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Сообщений: 9928
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 14.12.17 - 09:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
на градуснике было -20 в 6.35 утра.

Ну, градусник у тебя не эталонный+теплоотдача от стекла. Управление образования тоже не на градусники ориентируются, а на Казгидромет.
Цитата:
yudjin:
Вот это были дети, не то, что нынешнее племя...

Я думаю, дело не в детях, а в их родителях.
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§ Алиса
Re: Из-за мороза в Костанае отменены занятия 0-5 классов первой...
Алиса


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Сообщений: 3878
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 14.12.17 - 09:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вообще-то, считаю, родители сами тоже должны думать о своих детях))))
Как-то же было не очень то "тепло", даже совсем не очень, даже учитывая,что я сама "морозоустойчивая" и то приморозилась пока дошла до работы (это минут 10). Занятия были отменены и я сижу в классе, разгребаю бумаги. Заходит ученик - я офигела. Спрашиваю: а что родители не в курсе, что отменили? И на улицу не выходили? (они жили в частном секторе в Колесных)
Ответ меня повеселил: папа выходил на улицу, сказал, что нормально. ))))
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§ yudjin
Re: Из-за мороза в Костанае отменены занятия 0-5 классов первой...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4947
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 14.12.17 - 09:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Управление образования тоже не на градусники ориентируются, а на Казгидромет.

А казгидромет на што?... на звёзды?
Да и метеостанции в заречном и в аэропорту, думаю покажут отличную температуру от городской.
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