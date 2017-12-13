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§ NG.kz
В Костанайской области горел Тогузакский механический завод
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30773
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.12.17 - 16:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пожар в цехе №6, который законсервирован с 2002 года, произошел 11 декабря вечером. Горел мусор, деревянные потолочные перекрытия. Понадобилось пять часов, чтобы потушить огонь.
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Народный контроль
Re: В Костанайской области горел Тогузакский механический завод




Отправлено: 13.12.17 - 16:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну Корнев известная личность. Теперь всё спишут на пожар. Хотя станки и оборудование из метала не горят. Надо бы провести расследование по этому поводу

§ Серый волк
Re: В Костанайской области горел Тогузакский механический завод
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9243
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 13.12.17 - 16:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В годы войны этот завод был эвакуирован сюда из Подмосковья.
Выпускал танковые огнемёты, которых фашисты боялись больше любого оружия.

После войны станочный парк позволял делать очень многое вплоть до деталей самых массовых двигателей.
Теперь когда под звуки нурлыкунии открываются совсем фальшивые производства по прикручиванию чего-нибудь не умного к чему-нибудь чужому, этот завод с реальным станочным парком оказался разграблен, вывозился, и наконец подожжен.
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§ Вася Картошкин
Re: В Костанайской области горел Тогузакский механический завод
Вася Картошкин


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Сообщений: 31
Регистрация: 09.01.17
Отправлено: 13.12.17 - 17:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот репортаж после пожара.reportazh-s-mesta-pozhara-na-tmz-2030
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§ 112
Re: В Костанайской области горел Тогузакский механический завод
112


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Сообщений: 7946
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 13.12.17 - 17:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
этот завод с реальным станочным парком оказался разграблен, в

Кстати при тебе все было разграблено..
Или ты хочешь снять с себя ответственность?
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§ шолом рубашкин
Re: В Костанайской области горел Тогузакский механический завод
шолом рубашкин


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Сообщений: 1149
Регистрация: 11.01.13
Отправлено: 13.12.17 - 18:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот работа акимов. Начиная с кулагина. Тупо продали, а те оборудование вывозят и все. А еще наглости хватает отчитываться о привлечении инвесторов и развитии промышленности. К справке ТМЗ продали еще в начале 2000-х до сих пор вывозят. Также и молзавод и птицефабрику
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аргентинец
Re: В Костанайской области горел Тогузакский механический завод




Отправлено: 13.12.17 - 19:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я почему то думал, что оттуда давно уже все уперли.... кончили завод, птицефабрику градообразующие предприятия, работать негде, одни торгаши....удивительно, но Карабалык один из лучших райцентров области и где стоимость жилья неадекватно высокая.

§ Медный
Re: В Костанайской области горел Тогузакский механический завод
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1457
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 13.12.17 - 19:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:

на фоне этого бардака и распила оборудования на догорающих останках сверкает название

Цитата:
"ТМЗ-2030"
:lol: :lol:
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ответка
Re: В Костанайской области горел Тогузакский механический завод




Отправлено: 13.12.17 - 21:04
Комментарий удален модератором.

§ Серый волк
Re: В Костанайской области горел Тогузакский механический завод
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9243
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 14.12.17 - 08:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Кстати при тебе все было разграблено.

Ты меня с какими-то акимами-жуликами, попутал, которые банкротили производства и тырили станки. ;-) Справочно сообщаю: ничего общего с подобной публикой не имею и не имел и отношусь с глубочайшим презрением, строго по их делам.
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§ Серый волк
Re: В Костанайской области горел Тогузакский механический завод
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9243
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 14.12.17 - 09:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Гы!
В недрах Ютьюба событие замечено!
В кадре работает Тогузакская журналистская звёздочка!


Я честно угорал с этих стендапов!
И ведь сделано всё этой местной звёздочкой журналистики по сути правильно. По канонам жанра, как учат на журфаке. :lol: Но такая провинция добрейшей души... :lol: :lol:
Хотя и кадров катастрофически не хватает в репортаже, молодец не растерялась и отработала стендапом. Его даже очень много. :-) (и оператор умеет снимать) :-)
В следующий раз, когда подожгут, что нибудь ценное из оставшегося в районе не забывайте про общие планы и грамотно делайте монтаж картинки. Крупняки в принципе есть обледенелой от тушения решетки, но если есть пламя на стендапе, то показывать его нужно средним и крупным планом.
(и ещё тихо советую, посмотрите НТВ времён первого года работы. Тогда работали честно и с душой, Парфёнов, ещё не Намедни, а простой корреспондент, Миткова ведущая. Это сейчас этот канал образец позорища, а тогда всё было очень на уровне. Ну а стендапы Парфёнова это конечно классика жанра. Их показывают начинающим журналистам, если конечно эти начинающие хотят быть журналистами, а не шнырями на обслуживании).

Ну а вообще если это журналист газеты - то это нереально круто для газетного журналиста, покупайте газету!
:lol:

[Исправлено: Серый волк, 14.12.2017 - 06:20]
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Гость
В Костанайской области горел Тогузакский механический завод




Отправлено: 14.12.17 - 09:24
Комментарий проходит проверку.

§ pmkz
Re: В Костанайской области горел Тогузакский механический завод
pmkz


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 2968
Регистрация: 02.07.10
Отправлено: 14.12.17 - 09:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не знаю, какие там огнеметы можно было делать, но точно знаю, что Тогузак делал гусеничные пальцы ДТ и Т4. Потом, в 2007 Корнев продал ВСЕ оборудование на Увельский Агропромснаб. В цехах, кроме мусора и металлолома не было ничего. Там гореть то нечему было. т.ч. обвинять Кулагина и прочих иже с ними глупо. Это частная лавочка, и продал ее частник частнику.
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