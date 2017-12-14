Кто-то один тут врёт.

Цитата: Подземный переход по ул. Каирбекова уже давно освещается только со стороны супермаркета «Солнечный». Там горит одна лампочка на входе.

Цитата: руководитель отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костаная Алексей ТАРАСОВ. - Освещение в этом переходе восстанавливалось неоднократно, но каждый раз лампы воруют

Скорее всего там сделано всё в традициях акунаматата. Из грязного потолка торчат свисая голые лампошкамана, разбитые ещё в прошлом году. На входе просто одна чудом осталась. Организация обслуживающая только числится таковой и ничего не делает, и установить качественные антивандальные осветительные приборы не желает в принципе, как и содержать переход в порядке не оскорбляющем человеческое достоинство, А зачем им это? кроме распила денег, выделяемых тем же самым акунамататом на содержание, в точности как с шаблоном обслуживани дорог.