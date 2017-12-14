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§ NG.kz
В подземном переходе темнота
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30773
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.12.17 - 08:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Подземный переход по ул. Каирбекова уже давно освещается только со стороны супермаркета «Солнечный». Там горит одна лампочка на входе. Со стороны 9-й школы освещения вообще нет.
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§ Серый волк
Re: В подземном переходе темнота
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9243
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 14.12.17 - 08:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто-то один тут врёт.
Цитата:
Подземный переход по ул. Каирбекова уже давно освещается только со стороны супермаркета «Солнечный». Там горит одна лампочка на входе.

Цитата:
руководитель отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костаная Алексей ТАРАСОВ. - Освещение в этом переходе восстанавливалось неоднократно, но каждый раз лампы воруют

Скорее всего там сделано всё в традициях акунаматата. Из грязного потолка торчат свисая голые лампошкамана, разбитые ещё в прошлом году. На входе просто одна чудом осталась. Организация обслуживающая только числится таковой и ничего не делает, и установить качественные антивандальные осветительные приборы не желает в принципе, как и содержать переход в порядке не оскорбляющем человеческое достоинство, А зачем им это? кроме распила денег, выделяемых тем же самым акунамататом на содержание, в точности как с шаблоном обслуживани дорог.
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