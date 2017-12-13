Серый волк Re: В Костанайской области горел Тогузакский механический завод #10





(Полноправные пользователи) Сообщений: 9243

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 09:06 Гы!

В недрах Ютьюба событие замечено!

В кадре работает Тогузакская журналистская звёздочка!





Я честно угорал с этих стендапов!

И ведь сделано всё этой местной звёздочкой журналистики по сути правильно. По канонам жанра, как учат на журфаке. Но такая провинция добрейшей души...

Хотя и кадров катастрофически не хватает в репортаже, молодец не растерялась и отработала стендапом. Его даже очень много. (и оператор умеет снимать)

В следующий раз, когда подожгут, что нибудь ценное из оставшегося в районе не забывайте про общие планы и грамотно делайте монтаж картинки. Крупняки в принципе есть обледенелой от тушения решетки, но если есть пламя на стендапе, то показывать его нужно средним и крупным планом.

(и ещё тихо советую, посмотрите НТВ времён первого года работы. Тогда работали честно и с душой, Парфёнов, ещё не Намедни, а простой корреспондент, Миткова ведущая. Это сейчас этот канал образец позорища, а тогда всё было очень на уровне. Ну а стендапы Парфёнова это конечно классика жанра. Их показывают начинающим журналистам, если конечно эти начинающие хотят быть журналистами, а не шнырями на обслуживании).



Ну а вообще если это журналист газеты - то это нереально круто для газетного журналиста, покупайте газету!





[Исправлено: Серый волк, 14.12.2017 - 06:20]