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§ NG.kz
От любви, случается, умирают
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30773
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.12.17 - 08:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Причем не только государственных, но и в частных компаниях. Привлечение инвестиций заявлено приоритетным направлением развития Костанайской области. С прошлого года регион является пилотным в этой сфере и в 2017 году демонстрирует заметный их рост.
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§ Серый волк
Re: От любви, случается, умирают
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9243
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 14.12.17 - 08:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Шторы вижу дурацкие! :-)
А эти человеки на фоне штор что вообще обсуждают? ;-)
Представьте себе в американской глубинке, ну допустим в Атланте (штат Джорджия) губернатор созвал совещание и пригласил местный бизнес. Шторы нацепил дурацкие! И спрашивает, так хто тут у нас на очереди - к доске! Кока-кола нука отчитайсо нам о планах, мы тут подумаем вливать в тебя или не вливать наши мимистиции :lol: :lol: :lol:

Так следующий, Илон Маск? вы лифты хотите строить? А ну понятно! У нас инвестиции запланированы. Мы вас в планы включим, если вы к нам на совещания ходить будете.
:lol: :lol:
21 век! :lol: :lol: :lol:
Меня мало касается типа ГОК Варваринки, но может быть как раз и стоит обсуждать социальные аспекты этого дающего работу предприятия. Его взаимодействие с жителями и муниципалитетами ближайших населенных пунктов. Так как у них трудовые ресурсы и дороги в связаны между собой, как и социальная сфера.
Но вот манагерам кондитерки не по совещаниям с дурацкими шторами шляться нуно, а в полях работать.
Носом рыть не вылезая из поездок и глобальной паутины.
Я например хочу их продукцию приобрести, но мог её добыть года четыре назад, потратив кучу времени и только партизанскими методами. А ведь соседнюю Южуралкондитер я хоть сейчас могу в магазине взять и через полчаса она у меня на столе будет.
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Гость
От любви, случается, умирают




Отправлено: 14.12.17 - 09:06
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Гость
От любви, случается, умирают




Отправлено: 14.12.17 - 09:35
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