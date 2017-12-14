Серый волк Re: От любви, случается, умирают #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 9243

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 08:16 Шторы вижу дурацкие!

А эти человеки на фоне штор что вообще обсуждают?

Представьте себе в американской глубинке, ну допустим в Атланте (штат Джорджия) губернатор созвал совещание и пригласил местный бизнес. Шторы нацепил дурацкие! И спрашивает, так хто тут у нас на очереди - к доске! Кока-кола нука отчитайсо нам о планах, мы тут подумаем вливать в тебя или не вливать наши мимистиции



Так следующий, Илон Маск? вы лифты хотите строить? А ну понятно! У нас инвестиции запланированы. Мы вас в планы включим, если вы к нам на совещания ходить будете.



21 век!

Меня мало касается типа ГОК Варваринки, но может быть как раз и стоит обсуждать социальные аспекты этого дающего работу предприятия. Его взаимодействие с жителями и муниципалитетами ближайших населенных пунктов. Так как у них трудовые ресурсы и дороги в связаны между собой, как и социальная сфера.

Но вот манагерам кондитерки не по совещаниям с дурацкими шторами шляться нуно, а в полях работать.

Носом рыть не вылезая из поездок и глобальной паутины.

Я например хочу их продукцию приобрести, но мог её добыть года четыре назад, потратив кучу времени и только партизанскими методами. А ведь соседнюю Южуралкондитер я хоть сейчас могу в магазине взять и через полчаса она у меня на столе будет.