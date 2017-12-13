Серый волк Re: Почему аким Рудного Бахытжан Гаязов избежал уголовной... #36





(Полноправные пользователи) Сообщений: 9238

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 07:09 Цитата: 112:

К Железорудному сделан асфальт, сроду его никогда не было..

ЖелезоруднаЯ - (станция, пишется женского рода, окончание на ая) Житель типа местный, населивший город

Асфальт там был и автобус ходил. Может быть асфальт не всегда был в хорошем состоянии. Ремонтировать нужно было вовремя, чтоб не исчез в ямах полностью.



Только вокзал был построен с другой стороны, потому как это вокзал станции Железорудная.

А городской вокзал должны были построить с городской стороны, но так и не построили, в том числе по той причине, что предыдущие коллеги этого акима разбазаривали город и использовали его как кормушку последние четверть века.



Они даже не знают где это, и какой-такой вокзал-мокзал, и зачем он нужен.

В этом у тебя, дорогой житель Рудного (рудный -он, железорудная - она) 112-й, с акимами полное взаимопониманий-мониманий.





[Исправлено: Серый волк, 14.12.2017 - 04:16]