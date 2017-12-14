112 Re: Теория разбитых кружек #2





(Пользователи) Сообщений: 7946

Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 01:24 Заплатил 5000 тенге и чувствует себя Леонардо ди Каприо..

Он король..

Так не бывает, за 5 то тысяч..

Будь добр, в чужом огороде, если вошел, исполняй их правила, за такие то махонькие деньги..

Вот если платишь 20 тысяч долларов за сутки, то другое дело..

Можешь все перебить и заплатить еще 70, с тебя не убудет..