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§ NG.kz
Теория разбитых кружек
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30767
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.12.17 - 01:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Решение взглянуть на эту малозаметную сторону жизни продиктовано личным негативным опытом. 25 ноября меня выселили из отеля Mildom Premium Hotel, расположенного в центре Алматы... из-за разбитой в номере кружки.
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§ 112
Re: Теория разбитых кружек
112


(Пользователи)
Сообщений: 7946
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.12.17 - 01:21
Комментарий удален модератором.
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§ 112
Re: Теория разбитых кружек
112


(Пользователи)
Сообщений: 7946
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.12.17 - 01:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Заплатил 5000 тенге и чувствует себя Леонардо ди Каприо..
Он король..
Так не бывает, за 5 то тысяч..
Будь добр, в чужом огороде, если вошел, исполняй их правила, за такие то махонькие деньги..
Вот если платишь 20 тысяч долларов за сутки, то другое дело..
Можешь все перебить и заплатить еще 70, с тебя не убудет..
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