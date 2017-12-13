112 Re: Как ездят водители престижных авто в Костанае #7





(Пользователи) Сообщений: 7946

Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 17:44 Такое при скорости вообще не прощается..

Доли секунды, как тебе показалось, чтобы проучить или напугать другого водятела, стОят у многих таких жизни, и причем не их, а тех кто рядом..

Это очень преступное деяние со стороны снимающего водятела..

Ну видишь дурака, уступи ему, завтра сам пожалешь..

Всех дураков все равно не научишь, кто то из них покалечит тебя в лучшем случае, о худшем, это конечно же потеря близких..