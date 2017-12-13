Рафик Re: Почему аким Рудного Бахытжан Гаязов избежал уголовной... #32







Отправлено: - 23:31 Мереке Заканович если ты такой умный и уверен что это клевета, то иди и защищай за клевету!!! Адвокат говорит просуществу, так как знает свою работу и последствия. Во время процесса производится аудио и видео фиксация, так что не надо тут умничать!!! Пусть идут и пишут следователи за клевету, да они доказать не смогут. Факт есть факт. А за свои незаконные действия будет отвечать каждый который замешан в этом деле и находяться на свободе!!! Зря врагов наживают, подставляя не винных людей. Завтра когда окажутся там, тогда поймут и им будет очень плохо!!!!!!!!!!!!!!!!