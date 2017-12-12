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§ NG.kz
Сайт Открытой России заблокировали по требованию Генпрокуратуры России
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30767
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.12.17 - 13:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В ноябре Госдума приняла закон, позволяющий Роскомнадзору по требованию Генпрокуратуры незамедлительно блокировать материалы, изданные и распространяемые иностранной или международной неправительственной организацией, деятельность которой признана нежелательной на территории России.
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антон
Re: Сайт Открытой России заблокировали по требованию...




Отправлено: 12.12.17 - 15:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Закрывают - значит бояться. Россиянам положено знать правду только из телевизора.

Марк Стаканыч
Re: Сайт Открытой России заблокировали по требованию...




Отправлено: 12.12.17 - 15:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
антон:
Закрывают - значит бояться. Россиянам положено знать правду только из телевизора.

Что вы все о расее болеете?
Про себя, что нить, про себя.

Добрый жук
Re: Сайт Открытой России заблокировали по требованию...




Отправлено: 12.12.17 - 15:49
Комментарий удален модератором.

1501
Re: Сайт Открытой России заблокировали по требованию...




Отправлено: 12.12.17 - 16:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
антон:
Россиянам положено знать правду только из телевизора.


интернет никто не закрывал. ты о чем?
лишь бы гавкнуть в сторону соседей?
да, вчк=антон?

морозцы
Re: Сайт Открытой России заблокировали по требованию...




Отправлено: 12.12.17 - 22:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Странная эта особа, вчкушка. В свою пользу пишет об объектах статей и даже НГ - запретить, выгнать, на контроль, обложить налогами, посадить и т.п., - типичный махровый коммунист, революционер; но как дело касается "россии", ее переклинивает. Правду, видишь ли, закрывают, незаконные собрания запрещают. Как там с твоими проверенными источники, еще не выпали в осадок после рутения, а как там Златоуст с неотремонтированным "ниметром" теплотрассы, замерзают твои "источники" в руководстве города? А на счет "Откр. России" ничего не могу сказать, шарага сама по себе не конкретная, ничем не значимая и не примечательная. Чего это вчкушка так в нее в грызлась, никак отрабатывает аванс?

Рутений
Re: Сайт Открытой России заблокировали по требованию...




Отправлено: 12.12.17 - 22:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ой! Да уже откройте ей закрытое, или, наоборот, закройте уже, открытое!
Что там у ЧКнушки открыто или закрыто?
В общем, как она просит, закрытое ей закройте, а открытое откройте.
Нет, что-то не так :-x
В общем, сначала откройте, а потом закройте.

знаток
Re: Сайт Открытой России заблокировали по требованию...




Отправлено: 12.12.17 - 23:17
Комментарий удален модератором.

казначей
Re: Сайт Открытой России заблокировали по требованию...




Отправлено: 13.12.17 - 15:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наркон запуталась в показаниях. Она же еще недавно радовалась, что якобы лично ее жалобы в ответственные органы были услышаны и скоро запретят анонимные комментарии в интернет-СМИ и ресурсах, переживает за свободу слова чо, понимаем. Сама вчк-наркониссар не зарегистрировалась до сих пор, так как эл.почту почту у нее взломали, а на новую денег с пенсии пока не хватает, понимаем. Свободу попугаям!!!

Народный контроль
Re: Сайт Открытой России заблокировали по требованию...




Отправлено: 13.12.17 - 16:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно чем же вам конкретно не нравиться сайт Открытая Россия? И что вы в моей почте могли прочитать интересного? Да даже на этом буке я ничего не храню важного. Я давно знала про трояны устала удалять. Да ройтесь в моём компе сколько угодно если это вам нравится.

футы-нуты
Re: Сайт Открытой России заблокировали по требованию...




Отправлено: 13.12.17 - 18:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
казначей:
Интересно чем же вам конкретно не нравиться сайт Открытая Россия?

Тебе ж сказали, что нам эта неизвестная и незначимая контора вообще побоку, а чем она приглянулась лично тебе? Так и не ответила на противоречия о "свободе слова". В компе твоем тараканы из твоей же головы пошарились, ночью, пока спишь, что тут думать? Ты их мелками, мелками огороди.

Народный контроль
Re: Сайт Открытой России заблокировали по требованию...




Отправлено: 14.12.17 - 00:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Слава богу пока в Казахстане этот сайт не заблокирован. Под блокировку попал домен openrussia.org. Будут запускаться «зеркала» Открытой России — сайты, полностью идентичные оригиналу, но чуть отличающиеся по адресу (например, open-russia.org). Некоторое время они будут доступны без средств обхода блокировок, как любые сайты в интернете.
Скорее всего, Роскомнадзор будет следовать за ними по пятам и блокировать «зеркала». Но будут создаваться новые, пока это будет возможно. Актуальный адрес Открытой России можно узнать в сетях (VK, FB, Twitter, Telegram) или обратиться к боту в Телеграме (@OpenRussiaUnlocker_bot).
Самый простой и надежный способ — использовать сервисы VPN (Virtual Private Network).
Запустив VPN-клиент на своем мобильном, вы сможете смотреть любые заблокированные сайты
Здесь два пути — установить VPN или пользоваться расширениями для браузеров. Все бесплатные/платные VPN, могут быть установлены на Windows или MacOS.

Народный контроль
Re: Сайт Открытой России заблокировали по требованию...




Отправлено: 14.12.17 - 00:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Twitter получил предписание от Роскомнадзора о блокировке сервиса на территории России в случае, если аккаунт Открытой России не будет удален в течение суток.
Об этом Twitter сообщил в письме Открытой России.
Twitter официально уведомил Открытую Россию о получении запроса. В ответном письме сайт сообщил, что аккаунт Открытой России в Twitter не распространяет никакой информации с нарушением закона, и что они считают действия Генпрокуратуры и Роскомнадзора политическим давлением на свободу слова. Напоминает, что сайт Открытой России и российского движения «Открытая Россия» не имеют отношения к зарубежным организациям, признанным нежелательными на территории России.
Вот вам и Юрьев день!
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