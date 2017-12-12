морозцы Re: Сайт Открытой России заблокировали по требованию... #5







Отправлено: - 22:18 Странная эта особа, вчкушка. В свою пользу пишет об объектах статей и даже НГ - запретить, выгнать, на контроль, обложить налогами, посадить и т.п., - типичный махровый коммунист, революционер; но как дело касается "россии", ее переклинивает. Правду, видишь ли, закрывают, незаконные собрания запрещают. Как там с твоими проверенными источники, еще не выпали в осадок после рутения, а как там Златоуст с неотремонтированным "ниметром" теплотрассы, замерзают твои "источники" в руководстве города? А на счет "Откр. России" ничего не могу сказать, шарага сама по себе не конкретная, ничем не значимая и не примечательная. Чего это вчкушка так в нее в грызлась, никак отрабатывает аванс?