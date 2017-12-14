Цитата: elektron:

чего пусто так то или уже все спят?

Завтра рабочий день и не пусто, людишки ходят быстрыми перебежками.

Сейчас же не то что раньше, в тулупах и валенках, все привыкли к мягким зимам..

Пуховички, у меня кепка простая осенняя, какие то ботиночки холодного образца.

Сам промерз, но классно..

Сейчас горячий чай хорошо полезет с медом..