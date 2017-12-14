elektron Re: Флуд и оффтопик часть 3 #9126





(Полноправные пользователи) Сообщений: 541

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 00:24 Цитата: 112:



Искусственно как то, не то что раньше, но красиво (должен сказать у нас тоже всё искусственное - "зелёные"). А чего пусто так то или уже все спят?