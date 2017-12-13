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§ NG.kz
Подорожание сжиженного газа на АГЗС в Казахстане было ожидаемым
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30767
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.12.17 - 17:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как пояснили «НГ» в управлении энергетики и ЖКХ, рост розничной цены на газ напрямую связан с увеличением предельной цены его оптовой реализации - с апреля 2016 года она выросла на 311%. В Костанае с 1 марта по 2 декабря 2017 года ценник на заправках менялся с 55 до 69-70 тенге за литр.
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999
Re: Подорожание сжиженного газа на АГЗС в Казахстане было...




Отправлено: 13.12.17 - 17:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня 13 декабря, если что. С добрым утром.

§ 112
Re: Подорожание сжиженного газа на АГЗС в Казахстане было...
112


(Пользователи)
Сообщений: 7946
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 13.12.17 - 17:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Неправильно..
Нужно было дождаться когда 90 процентов водятелов перейдут на газ, ну и соответственно сравнять цену с бензином..
Профайл

Езжу на газу
Re: Подорожание сжиженного газа на АГЗС в Казахстане было...




Отправлено: 13.12.17 - 18:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ты сам по ходу водятел

езжу на бензине
Re: Подорожание сжиженного газа на АГЗС в Казахстане было...




Отправлено: 13.12.17 - 19:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
мнимая экономия...а до цены 92го , газ доведут...просто, наберитесь терпения ;-)

Бензин.
Re: Подорожание сжиженного газа на АГЗС в Казахстане было...




Отправлено: 13.12.17 - 19:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поймёте пользу газа когда дойдёт до ремонта двигателя.

керосин
Re: Подорожание сжиженного газа на АГЗС в Казахстане было...




Отправлено: 13.12.17 - 20:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
цена на газ будет 75-80 после НГ, половина от цены бензина

1221
Re: Подорожание сжиженного газа на АГЗС в Казахстане было...




Отправлено: 13.12.17 - 20:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Билеты на поезда подорожают в Казахстане", "Подорожание сжиженного газа на АГЗС в Казахстане было ожидаемым". Ну и предновогодние заголовки! А что подешевеет?

Народный контроль
Re: Подорожание сжиженного газа на АГЗС в Казахстане было...




Отправлено: 13.12.17 - 23:08
Комментарий удален модератором.

Учун
Re: Подорожание сжиженного газа на АГЗС в Казахстане было...




Отправлено: 13.12.17 - 23:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1221:
"Билеты на поезда подорожают в Казахстане", "Подорожание сжиженного газа на АГЗС в Казахстане было ожидаемым". Ну и предновогодние заголовки! А что подешевеет?


уголь наверное. Если верить тем же заголовкам :lol: :lol: :lol:
ну а по факту - ппц, докатились...

Конденсат.
Re: Подорожание сжиженного газа на АГЗС в Казахстане было...




Отправлено: 13.12.17 - 23:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Расход газа по сравнению с бензином, больше на 25-30%. Так что экономия только мнимая.

Сергей
Re: Подорожание сжиженного газа на АГЗС в Казахстане было...




Отправлено: 14.12.17 - 00:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Расход газа больше. Это вы так себя успокаивает? На газу езжу 2 года. Расход почти 1 к одному. Даже если на 1 литр больше это ерунда. Экономия 70% и Масл менять можно на 20 - 25 тысяч сливаешь как новое прозрачное и вязкость та же. Так что хватит полемики. Мало того что выбросы пар и вода. Налог бы убрали или сделали 10% ан нет все наживаються на людях цены подымают.
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