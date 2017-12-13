









Отправлено: - 00:04 Расход газа больше. Это вы так себя успокаивает? На газу езжу 2 года. Расход почти 1 к одному. Даже если на 1 литр больше это ерунда. Экономия 70% и Масл менять можно на 20 - 25 тысяч сливаешь как новое прозрачное и вязкость та же. Так что хватит полемики. Мало того что выбросы пар и вода. Налог бы убрали или сделали 10% ан нет все наживаються на людях цены подымают.