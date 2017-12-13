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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ elektron
Re: Флуд и оффтопик часть 3
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 541
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 13.12.17 - 23:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Остапа опять понесло :lol:
Марик, ну это же не сложно просто не врать и ничего не придумывать ;-)
И не лезть куда не нужно, ну или вовремя промолчать (молчание золото) 8-)
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§ Ваш земляк
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1470
Регистрация: 18.12.09
Отправлено: 13.12.17 - 23:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Тем более я всегда прав.
Имя мое свято.
Честь моя безгранична чиста.
Авторитет неприкасаем..

Доктора! Есть среди нас доктор? И ещё мне интересно - почему тебя за враньё не выкидывают? Что, на Форуме нужен свой ковёрный? Или даже целая толпа их - Героический Внучок, Побывалый, Кайрат Бегун, Вчекушка, Хохол и т.д.? Вот зачем ты здесь? Только для набрасывания на вентилятор и выкладывания своей жрачки...
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§ Ваш земляк
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1470
Регистрация: 18.12.09
Отправлено: 13.12.17 - 23:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Не знаю чё затерли.

Обжёгшись на молоке, на воду дуют. Как бы чего не вышло! Неужели ещё не привыкли? Ведь это же разжигание,нецензурные выражения, оскорбление и реклама в одном посте!!!
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§ Ваш земляк
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1470
Регистрация: 18.12.09
Отправлено: 13.12.17 - 23:34
Комментарий удален модератором.
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 7946
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 13.12.17 - 23:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Марик, ну это же не сложно просто не врать и ничего не

Где же ты увидел лошь?
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§ Ваш земляк
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1470
Регистрация: 18.12.09
Отправлено: 13.12.17 - 23:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
ну или вовремя промолчать (молчание золото)

В случае с Оцифрованным Геноцидом это не канает...
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§ elektron
Re: Флуд и оффтопик часть 3
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 541
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 13.12.17 - 23:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Где же ты увидел лошь?

Марик не начинай, я не друг, но и не враг тебе. Если есть желание могу продолжить. подумай.
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 7946
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 13.12.17 - 23:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:

Как вы мне мешаете и привлекаете мое внимание..
Езжу ведь спокойно по ночному Рудному в такой мороз..
А честь моя мое проклятье..
Немного бы думаешь , хоть немного бесчестья от вашего..
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§ kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик часть 3
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3467
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 13.12.17 - 23:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:

Далёко переехали?
Район в городе поменяли или город?
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 7946
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 13.12.17 - 23:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хотел фото ночного Рудного выставить, как он красив, да в другой рас, не успеваю..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 7946
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.12.17 - 00:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А поеду на елку..
Как все таки прекрасно, пройтись без интернета, на свежем воздухе..
Эх вы коллеги так сказать..
Не умеете жизнью наслаждаться..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 7946
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.12.17 - 00:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О, я ужу тут..
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§ elektron
Re: Флуд и оффтопик часть 3
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 541
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 14.12.17 - 00:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:

Теперь до утра ждать ответа придётся :lol:
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 7946
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.12.17 - 00:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сани в будущее с сантой
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 7946
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.12.17 - 00:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Алея..



Как хорошо то..
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Ответить Новый топик
Страница 608 из 609«1...606607608609»
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