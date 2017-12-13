elektron Re: Флуд и оффтопик часть 3 #9106





(Полноправные пользователи) Сообщений: 537

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:16 Остапа опять понесло

Марик, ну это же не сложно просто не врать и ничего не придумывать

И не лезть куда не нужно, ну или вовремя промолчать (молчание золото)